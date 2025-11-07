En medio del caos que ha generado el cierre del gobierno federal en Estados Unidos, la cadena Carl’s Jr., lanzó una iniciativa solidaria con menús infantiles por tan solo 1 dólar, para quienes presenten una tarjeta SNAP o EBT en el sur de California.

La medida busca aliviar el impacto del bloqueo presupuestario que suspendió temporalmente la asistencia alimentaria a miles de familias de bajos ingresos.

¿En qué consiste la campaña de 1 dólar por una comida?

En un despliegue de responsabilidad social corporativa, la cadena de restaurantes Carl’s Jr., a través de su franquicia minorista Akash Management LLC, lanzó el pasado primero de noviembre una campaña solidaria.

A través de ella, se ofrecen menús infantiles a solo un dólar en cientos de locales en el sur de California, como los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, Szan Berdino y Ventura, deacuerdo a lo que ha informado Fox de Los Ángeles.

Amir Siddiqi, presidente y director general de Akash Management LLC, declaró en un comunicado:

“Vivimos aquí. Trabajamos aquí. Criamos a nuestras familias aquí. Cuando nuestra comunidad está bajo presión, lo sentimos también. Una comida cálida a un precio justo puede brindar un momento de alivio en tiempos inciertos, y creemos que eso importa”.

Vale la pena destacar que la campaña va dirigida a los menores de 18 años, considerando que el 39% de los beneficiados de SNAP son menores de edad.

Una campaña soldaria para los beneficiarios del SNAP

La promoción permitirá que personas que muestren una tarjeta SNAP/EBT, una identificación de empleado federal o una credencial militar obtengan un ‘Kids Hamburger’, papas pequeñas y bebida de fuente, todo por 1 USD, sin necesidad de inscripción adicional.

La batalla presupuestaria entre el Congreso y la Casa Blanca, que dejó sin financiamiento el programa SNAP, ha hecho que varias empresas privadas, como la cadena de comida en mención, intervengan para aliviar la situación de múltiples familias.

En otros sectores, empresas como Instacart, Gopuff y DoorDash, han anunciado programas de apoyo para beneficiarios de Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), como descuentos, entrega sin cargos o créditos de compra, según lo informa AP News.

En una situación de crisis, como la pérdida o retraso de beneficios, este tipo de iniciativas sí pueden aliviar temporalmente el estrés familiar, aunque no sustituyen una política pública consistente de ayuda alimentaria.

Esta iniciativa de Carl’s Jr. representa un ejemplo concreto de cómo el sector privado puede responder a emergencias sociales cuando el Estado no lo hace de modo inmediato.