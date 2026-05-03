Así es el municipio turístico de Boyacá reconocido por sus termales y rica historia

El departamento de Boyacá es uno de los destinos más atractivos de Colombia debido a sus hermosos paisajes, bellos pueblos y gran riqueza cultural.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Uno de sus municipios más importante es Paipa, ubicado a 41 kilómetros de Tunja, y reconocido por su potencial turístico.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística, el nombre del municipio fue tomado del cacique que gobernaba a los indígenas paipas, antes de que llegaran las tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada, en 1539.

Otro hechos históricos relevantes se dieron en 1811, cuando sus habitantes se unieron a la causa comunera y, en 25 de julio de 1819, cuando ocurrió en su territorio la Batalla del Pantano de Vargas, una de las más relevantes de la lucha indepedentista.

Agricultura

En Paipa, cuyo nombre en lengua muisca significa ‘gran señor benefactor’, se encuentran los ríos Chicamocha, Chontales, Surba y Salitre.

En el territorio se producen haba, papa, quinua, maíz, cebada, fríjol, trigo, frutales, entre otros.

Monumento Pantano de Vargas Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Paipa, Boyacá

Aguas temales

Un aspecto clave del municipio son sus reconocidas aguas termales. “A mediados del siglo XIX, el gobierno central comenzó a mostrar interés por el caudal natural de las aguas que había en la zona, pero sólo hasta 1938 se dio inicio a la construcción del complejo turístico de piscinas, que impulsó uno de los sectores económicos más importantes de la región”, señala Situr Boyacá.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

“Miles y miles de personas lo visitan cada año, tanto para disfrutar de termales, lagunas y parques, como para conocer su legado histórico, gastronómico y cultural, que lo hizo merecedor de ser declarado el municipio turístico de Boyacá, en 1960″, agrega la publicación.

Piscina Termal Medicinal La Playa Foto: Captura de pantalla YouTube - Alcaldía de Paipa Boyacá

Entre los principales sitios de interés se encuentran los siguientes: el Lago Sochagota, la casa Hacienda El Salitre, el monumento a los lanceros, la estación del ferrocarril (declarada monumento nacional), los cerros El Cangrejo, El Picacho y La Guerra, las reservas Ranchería y Ecoandes, y las piscinas de aguas termales, entre las que se encuentra el parque acuático del Instituto Termal de Paipa ( ITP).

En materia cultural se realizan múltiples eventos en el año, entre los que se destacan el Concurso Nacional de Bandas, el Festival de la Ruana y el Pañolón, la Conmemoración del Pantano de Vargas, la temporada de cine y teatro, entre otras.

En relación con la gastronomía, entre las comidas típicas se encuentran las famosas almojábanas, “un amasijo de origen árabe hecho con harina, huevos, leche y queso campesino, que se acompaña con el típico masato”, destaca el Sistema de Información Turística de Boyacá.