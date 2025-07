Mamá de Tatiana Hernández se sincera sobre desaparición de su hija y mandó un recado al presidente Petro: “No nos ha respondido”

La mujer en conversación con SEMANA aseguró que desde hace varios días le envió una carta al mismo presidente Gustavo Petro, pero que no ha recibido respuesta alguna. Siente que el Estado la ha dejado sola en una búsqueda imparable.

“Al presidente Petro le envié una carta formal hace semanas, de la cual aún no he recibido respuesta. No nos ha respondido”, dijo en la entrevista.