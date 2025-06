Mamá de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, hizo angustioso llamado: “Yo necesito”

Tras su desaparición, familiares, amigos y las autoridades, la han buscado por tierra, mar y aire. No hay resultados positivos al respecto, tras cumplirse hoy viernes 13 de junio, dos meses de no ser hallada o conocerse un indicio de su paradero.

“Es fuerte lo que voy a decir”

“En el análisis que hace el equipo de investigación, nos dice; es fuerte lo que voy a decir, no. Es que Tatiana no tiene un perfil para estar en una acción de vinculación a una posibilidad de esas. Pero, nada se puede descartar. Imagínate una reunión de esas y la Policía no tiene un informe final, la Fiscalía no tiene una decisión final. Entonces, es muy fuerte y yo espero tener buenas noticias para la familia de Tatiana y que ella pueda regresar viva al seno de su hogar”, agregó en La FM.