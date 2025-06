Mamá de Tatiana Hernández expone aterradora situación en medio de búsqueda de la joven en Cartagena: “Están pagando”

Sin embargo, dicha búsqueda subacuática que se llevó a cabo con un robot, no arrojó resultado alguno que indique que habría caído al mar. Por lo tanto, la familia de la universitaria no ha cesado en su búsqueda y, en todo ese proceso, se ha dispuesto a distribuir panfletos con la imagen de Tatiana en varios puntos de Cartagena.

No obstante, Lucy Díaz, mamá de Tatiana Hernández, expuso recientemente una aterradora situación que está ocurriendo en medio de la búsqueda de la universitaria.

“No creo que de casualidad en todas las calles del centro de Cartagena hagan lo mismo. Sentimos que alguien está pagando para que lo hagan . (...) Están ocultando la información para que no se siga divulgando la noticia”, agregó Díaz en otra entrevista para el canal digital La Red Viral.

“Mi hipótesis fuerte, la cual nunca voy a cambiar, es que Tatiana entró al centro histórico de la ciudad, pero como desafortunadamente las cámaras de esta ciudad turística no funcionan, entonces las autoridades me dicen que no tienen cómo comprobar”, insistió Díaz.