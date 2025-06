“Están ocultando información”: grave denuncia de mamá de Tatiana Hernández, estudiante desaparecida en Cartagena

En otra entrevista, con el canal digital La Red Viral, dijo: “No creo que de casualidad en todas las calles del centro de Cartagena hagan lo mismo. Sentimos que alguien está pagando para que lo hagan. (...) Están ocultando la información para que no se siga divulgando la noticia”.

“Mi hipótesis fuerte, la cual nunca voy a cambiar, es que Tatiana entró al centro histórico de la ciudad, pero como desafortunadamente las cámaras de esta ciudad turística no funcionan, entonces las autoridades me dicen que no tienen cómo comprobar”, expresó en entrevista con SEMANA.