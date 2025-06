¿Red de trata de mujeres en Cartagena? El angustioso llamado tras desaparición de varias mujeres en situaciones similares

Dice que su voz no se callará hasta que Dios la llame a su presencia. Mientras eso pase, seguirá luchando por los derechos de las que no tienen voz en Cartagena.

“Son desapariciones que no tienen explicación y que hasta el sol de hoy no se sabe nada, aun cuando las autoridades dicen que han trabajado”, denuncia con firmeza.

La organización que representa Murillo no tiene recursos y mucho menos escoltas, pero se ha convertido en un espacio para las madres que la incertidumbre parece que les fuera ganando la batalla.

Sin titubeos dice que con la experiencia que tiene en estos casos de desaparición y tras las investigaciones de las autoridades que han sido casi nulas, no descarta que en Cartagena haya una red de trata de mujeres. Asegura que su ciudad, esa que tanto adora, está partida en dos.

“La Cartagena turística y la Cartagena empobrecida. Y es en esta última donde desaparecen nuestras niñas. ¿Cómo puede ser que no haya cámaras en una ciudad como esta? ¿Cómo puede ser que no sepamos qué ocurre en pleno centro histórico?”, asegura.

Rosiris asegura una y otra vez que no es coincidencia que en los tres casos de desaparición de estas jóvenes haya un patrón escalofriante: todas se producen en zonas costeras, cerca del mar; en todas las escenas quedan objetos personales —chancletas, celulares, bolsos— como si a las jóvenes se las hubiera tragado la tierra.

“Tres casos, tres veces lo mismo. No es coincidencia. No entendemos esta violencia oculta, esta violencia que nadie explica, pero que sabemos que está ahí”, insiste Murillo.

| Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

En el caso de Alexandrith, el más avanzado judicialmente, hay un sospechoso preso: el tío político, que ya fue condenado, pero del paradero de la joven no se sabe absolutamente nada.

“Sabemos que es un tema de trata de mujeres que hay en Cartagena. Aunque él está detenido, la familia quiere saber dónde está Alexandrith. Para nosotros eso dio luces, nos mostró una ruta. Pero no basta. Necesitamos saber la verdad completa”, agrega.

En la mente de Rosiris, una líder social incansable, hay nombres, fechas y hasta lugares. La mujer ha asumido esta misión de no permitir el olvido de ninguno de los casos que han golpeado a la comunidad cartagenera.

Además, dice que a veces siente temor, también, de lo que significa enfrentar redes que “te mandan a silenciar. Aquí no se puede hablar de esos casos. Te persiguen. Te amenazan. Pero hay tres mamás dispuestas a todo por encontrar a sus hijas”.

La organización Mujeres Espejo trabaja en paralelo con una institucionalidad que, según Murillo, no ha respondido con la contundencia necesaria en medio de todos estos casos.

“No puede ser que se gasten millones en robots subacuáticos, mientras en los barrios no hay una cámara, no hay seguimiento, no hay política pública de protección. Lo que tenemos es miedo, pero también una red de mujeres dispuestas a romper ese miedo”, asegura.