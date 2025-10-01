Así se salvaron de ser secuestrados por el Clan del Golfo los padres de Tatiana Hernández, estudiante de Medicina desaparecida en Cartagena: dicen que el Gaula los salvó

Como si la búsqueda de su hija, la estudiante de Medicina Tatiana Hernández, no fuera angustiante, sus padres relataron que estuvieron a punto de ser secuestrados por el Clan del Golfo.

En entrevista con La red viral, Lucy Díaz y Carlos Hernández dieron a conocer que luego de aceptar la ayuda de un hombre que prometió decirle dónde está su hija, casi terminan secuestrados. Todo fue una trampa.

“Un día nos llevaban a un sitio que era como territorio del Clan del Golfo. El Gaula se dio cuenta y nos avisaron; fueron y nos sacaron de allá porque dicen: ‘Ustedes, si se meten allá, pueden estar corriendo peligro sus vidas’”, contaron.

“Era una pista que estaba como fuerte de que, posiblemente, estaba nuestra hija allá”, dijo Carlos Hernández.

A pesar de haber sido salvados de lo que podría significar un dolor más intenso, la tranquilidad no les llegó de inmediato. La familia comenzó a recibir una cadena de llamadas telefónicas y mensajes que, según contaron, los obligó a huir de Cartagena.

Ambos, dijeron en la entrevista, pensaron que la insistente búsqueda de su hija comenzó a incomodar a personas poderosas en La Heroica.

La joven médica Tatiana Hernández desapareció el domingo 13 de abril. Desde entonces no se sabe nada de su paradero, pese a la intensa búsqueda. | Foto: X: @vanedelatorre

“Empezamos a recibir llamadas. Al comienzo, decíamos que eran llamadas inescrupulosas de gente que se burla del dolor de una familia. Pero ya vimos que eran muy seguidas... y ya eran con amenazas, diciendo que nos iban a llevar a un campamento, que desde allá íbamos a seguir siendo ‘sapos’ con las autoridades, porque esa fue la palabra que nos dijeron: que desde allá podíamos llamar a la Fiscalía, a CTI para pedir ayuda desde el campamento donde nos iban a congregar”, contó Lucy Díaz, la madre de Tatiana.

Tatiana desapareció el 13 de abril de 2025, en pleno Domingo de Ramos.

Desde ese momento, sus padres no han cesado de buscarla e implorar: ¿dónde está Tatiana Hernández?

Incluso, contrataron un investigador privado para tratar de avanzar en la recolección de pruebas, aunque admitieron que los recursos económicos son limitados y eso frena sus objetivos.

“Realmente, los investigadores tienen un costo muy elevado, y el presupuesto que tenemos nosotros como familia no da ni siquiera en los talones. Entonces, en esa parte, estamos pidiendo colaboración... Tenemos una alcancía, tenemos allí ya una base de dinero”, relató la mamá de Tatiana.