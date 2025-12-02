El oriente es una de las nueve subregiones de Antioquia y se caracteriza por ser una zona de climas variados, con una oferta paisajística muy atractiva y un nivel de desarrollo general alto.

Es la segunda más poblada del departamento, después del Valle de Aburrá y destaca por tener una gran riqueza hídrica que la ha convertido la mayor productora de energía de Colombia.

En esta parte del departamento hay 23 municipios y uno de los imperdibles es San Luis, un lugar que apuesta por el ecoturismo como uno de los principales renglones sociales y de economía, gracias a su agradable clima y gran biodiversidad entre ríos, charcos, árboles gigantes y paisajes pintorescos, según el portal oficial Corregimientos de Antioquia.

Iglesia de San Luis Gonzaga, en el municipio de San Luis, Antioquia. | Foto: Getty Images

Se dice que es uno de los municipios más biodiversos de Antioquia, debido a que sus abundantes recursos naturales se encuentran representados en una colorida flora y una muy diversa fauna, por lo que es un destino ideal para actividades como el avistamiento de aves y de contacto con la naturaleza.

El charco más grande de la región

En este municipio, ubicado a dos horas y media de Medellín y que ofrece una temperatura promedio de 28 grados centígrados, se encuentra el charco o piscina natural más grande de esta zona del departamento.

Se trata del Charco La Planta, cuyo nombre se dio en honor a la planta hidroeléctrica que se encontraba ubicada allí y que abastecía de este líquido al municipio. Este paradisíaco lugar está ubicado a cinco minutos del parque principal del pueblo.

Allí se encuentra una caída de agua de aproximadamente 30 metros en el río Dormilón. Se caracteriza por ser un sitio de gran belleza, con un diámetro de 50 metros aproximadamente y 16 metros de profundidad.

San Luis, Antioquia, es un destino rodeado de fuentes hídricas. | Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

En las piedras que la rodean es posible sentarse y apreciar el lugar, en medio de la vegetación. Es un lugar adecuado para quienes saben nadar bien y se caracteriza por su agua fría, limpia y refrescante para tardes de calor.

Otros atractivos

Sin embargo, este no es el único atractivo de este municipio antioqueño. También está la Cascada La Cuba, un oasis natural compuesto por cuerpos de agua cristalinos y un ambiente completamente natural, perfecto para disfrutar de un buen turismo ecológico.