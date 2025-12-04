El Tolima es un destino ideal para visitar en estas vacaciones. Este territorio combina belleza natural, cultura e historia y su geografía biodiversa hace que estas tierras sean únicas.

Es un lugar ideal para el turismo de naturaleza y de aventura. Entre sus principales atractivos se encuentra el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde los aventureros pueden realizar caminatas por paisajes de páramo y glaciares.

Además, este departamento es perfecto para los amantes de la flora y fauna, con una gran biodiversidad que abarca desde bosques tropicales hasta ecosistemas de alta montaña.

Diversidad de especies

Uno de los municipios que vale la pena visitar por esa oferta de fauna es Cajamarca, un destino ideal para quienes disfrutan de planes como el avistamiento de aves, pues es un territorio con una gran oferta en este sentido.

Cajamarca es uno de los destinos para visitar en el Tolima. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El portal Cajamarca Turística indica que en esta tierra hay una diversidad excepcional de aves, que abarca desde coloridos colibríes hasta majestuosas águilas, por lo que ofrece una experiencia excepcional para los observadores de aves de todos los niveles.

Esto se debe a la variedad de ecosistemas presentes en la región, que incluyen bosques nublados, páramos, valles interandinos y zonas áridas.

De acuerdo con información de la Gobernación del Tolima, este municipio se ubica cerca de dos de importantes atractivos turísticos en el país, los cuales se ubican en el Parque Nacional de Los Nevados: El volcán Cerro Machín y cerca de este, pero en Villa Restrepo, el Nevado del Tolima.

Este municipio es conocido como ‘la despensa agrícola de Colombia’, siendo la arracacha el producto de mayor representatividad, sí como el café, fríjol, arveja, habichuela, maíz, papa, fruta de clima templado y frío como tomate de árbol, curuba, granadilla, mora, uchuva, breva y naranja.

Cajamarca es uno de los destinos ideales para visitar en el Tolima. Es la puesta del entrada al Eje Cafetero. | Foto: Gobernación del Tolima/API.

Sitios de interés

Con una temperatura promedio de 19 grados centígrados, este destino tolimense les ofrece a los viajeros diversos lugares que vale la pena visitar. Uno de ellos es el Volcán Machín, que está ubicado a siete kilómetros de la cabecera municipal de Cajamarca. Se trata de un volcán activo y altamente explosivo, pero digno de admirar.

En estas tierras también se encuentra el páramo Los Valles, donde los turistas pueden acampar. En este lugar nace el agua que va para Anaime. De igual manera, se pueden observar frailejón en todo su esplendor y animales de montaña como osos y tigrillos.