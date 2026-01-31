Turismo

El colorido pueblo caldense cuyo centro histórico es patrimonio nacional; una joya turística para vivir la cultura cafetera

Este destino tiene una variada oferta turística para los viajeros.

Redacción Turismo
31 de enero de 2026, 11:41 a. m.
Este destino hace parte de los pueblos patrimonio de Colombia.
Este destino hace parte de los pueblos patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images

Visitar el Eje Cafetero y, en particular, el departamento de Caldas, es una oportunidad para descubrir paisajes naturales únicos y una fuerte identidad cafetera.

Es un destino en el que los viajeros aprecian montañas verdes, valles, termales y parques naturales, con escenarios ideales para el ecoturismo, el senderismo y la contemplación de la naturaleza. Varios de sus pueblos y ciudades conservan una arquitectura tradicional que refleja la historia y la cultura de la región.

El municipio de Caldas que se prepara para celebrar el Festival del Chorizo 2026: fecha, horarios y lugar

En estas tierras, los visitantes pueden recorrer fincas cafeteras, conocer el proceso de producción de este grano y disfrutar de experiencias rurales auténticas. A esto se suma una variada oferta cultural, festivales, gastronomía típica y la calidez de su gente.

Este departamento alberga 27 municipios y uno de ellos es Aguadas, un encantador destino que recibe a los viajeros con paisajes de cultivos de café, plátano y caña panelera.

Aguadas, Caldas
Aguadas es uno de los municipios patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images

Pueblo patrimonio

Gracias a su riqueza cultural y arquitectónica, este colorido lugar caldense hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Su centro histórico fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) a nivel nacional por el Ministerio de Cultura en el año 2001.

En la lista de planes para realizar en este pueblo están, por ejemplo, recorrer sus calles, especialmente la Calle Real, la Cuchilla y el sector de “Los Chorros”, apreciando las formas y colores de su arquitectura de estilo colonial. Para muchos viajeros esta es una experiencia única.

Como si fuera poco, hace parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) declarado Patrimonio de la Humanidad por la ONU en 2011. Posee gran riqueza artística, cultural, artesanal, folclórica e histórica, que complementa su estilo colonial.

La joya oculta entre las montañas de Caldas que cautiva con sus cafetales pintorescos y brisas frescas

Al llegar hasta este destino, los turistas tienen la posibilidad de conocer de cerca la cultura del café al visitar haciendas donde se enseña cómo se cultivan, trillan y tuestan estos granos. Incluso, en algunas fincas se muestra a los visitantes la manera de preparar el café de estas tierras.

Datos de interés

Este municipio está situado a 126 kilómetros de Manizales, en el extremo norte del departamento, y uno de los datos interesantes es que fue el primer poblado que fundaron los colonizadores paisas en tierras caldenses.

Sombrero aguadeño
En Aguadas, Caldas, se produce el tradicional sombrero elaborado con palma de iriaca. Foto: Getty Images

El portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero indica que es un destino que mantiene huellas indelebles de sus ancestros y que son visibles en detalles como la arquitectura tradicional, los sombreros de palma de iraca tejidos a mano y el Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Así mismo, las fondas camineras y los arrieros que trovan y cuentan historias también fortalecen los rasgos de la identidad regional de este lugar caldense.

El sombrero confeccionado en palma de iraca es uno de los mayores símbolos aguadeños, así como el pionono, una golosina típica de la región reconocida a nivel nacional, además de su pueblito paisa.

A este municipio se le reconoce con varios apelativos. Lo llaman la ciudad de las brumas, la capital del sombrero, del pionono y del pasillo, así como la tierra del putas de Aguadas.

