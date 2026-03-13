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Así es el puente colgante más antiguo de Colombia, una icónica obra sobre el río Cauca. Fue uno de los más largos del mundo

Esta emblemática obra se encuentra a menos de dos horas de Medellín.

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Redacción Turismo
13 de marzo de 2026, 4:33 p. m.
Este puente es una de las estructuras más icónicas del país.
Este puente es una de las estructuras más icónicas del país. Foto: Getty Images

Colombia destaca por ser un país con grandes e icónicas obras de ingeniería, dadas sus difíciles condiciones geográficas con cordilleras, ríos caudalosos y terrenos difíciles que obligan a los ingenieros a trabajar en fórmulas innovadoras para construir carreteras, puentes y túneles.

A dos horas de Medellín, este es el pequeño pueblo que enamora en el norte de Antioquia con sus zócalos y fachadas coloridas

Debido a esto, muchas obras destacan por su diseño técnico, su adaptación al entorno y su impacto en la conexión entre regiones. Además, estas construcciones han contribuido al desarrollo económico y social del país, facilitando el transporte, el comercio y la comunicación entre ciudades.

Una de esas obras que tiene un gran reconocimiento es el Puente de Occidente, situado en Santa Fe de Antioquia, considerado el más antiguo del país y uno de los más emblemáticos por sus características, pues es reconocido como una auténtica obra de ingeniería del siglo XIX.

El Puente de Occidente fue construido entre 1888 y 1895 y queda ubicado en la vía que conduce de Santa Fe de Antioquia hacia Olaya y Sopetrán.
El Puente de Occidente fue construido entre 1888 y 1895 y queda ubicado en la vía que conduce de Santa Fe de Antioquia hacia Olaya y Sopetrán. Foto: Colprensa

Uno de los más largos

Fue construido entre 1887 y 1895 y tiene una extensión de 291 metros, atravesando el río Cauca. Información del portal Turismo Antioquia Travel precisa que esta estructura colgante une a Santa Fé de Antioquia con los municipios de Olaya y Sopetrán y, por su importancia histórica, es uno de los lugares que todo viajero que pasa por Antioquia debería conocer.

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Fue declarado Monumento Nacional en 1978 y, en el momento de su construcción, se consideró como uno de los más largos del mundo. Hoy sigue siendo un símbolo histórico y arquitectónico de la región.

Es un buen lugar para vivir una experiencia diferente, pues allí los viajeros pueden pasear por sus tablones de madera, observar las impresionantes estructuras metálicas y, de paso, conocer la belleza de Santa Fe de Antioquia, un destino colonial que destaca por sus calles empedradas y edificaciones que llevan al pasado.

Santa Fe de Antioquia
Santa Fe de Antioquia es un encantador destino de estilo colonial. Foto: Getty Images

Se dice que es una experiencia única para quien quiera comprender la historia de la ingeniería colombiana, mientras se disfruta de unas vistas excepcionales, no solo del caudaloso río Cauca, sino de las verdes riberas y montañas circundantes.

¿Qué más hacer en Santa Fe de Antioquia?

Dadas sus características coloniales, estar en este pueblo antioqueño es hacer un viaje al pasado. Sus plazas, sus calles empedradas y las fachadas de sus casas patrimoniales lo hacen un lugar mágico, por lo que uno de los mejores planes es recorrer su centro histórico.

De igual forma, se pueden visitar sus iglesias, pues este es un lugar ideal para el turismo religioso. En su casco urbano hay una red de iglesias y capillas de un gran valor cultural y tradicional. Tienen entre 100 y 300 años de construcción, con una belleza arquitectónica que deja encantados a quienes las visitan.