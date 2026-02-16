Perder el documento de identidad puede generar preocupación, dado que este se necesita para adelantar casi cualquier trámite.

Sin embargo, esta preocupación se incrementa cuando se está a puertas de elecciones en el país; si no se tiene este documento, no es posible ejercer el derecho al voto.

Alertan sobre riesgo para mascotas cerca de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá

Pese a eso, aquellas personas que extraviaron sus documentos todavía tienen la posibilidad de encontrarlos.

Este documento se necesita para las elecciones. Foto: DANIEL JARAMILLO

Usted puede consultar a través de la página del Banco Distrital de Documentos Extraviados; muchos de estos van a parar allí después de ser perdidos.

Hay personas que deciden pedir un duplicado ante la entidad encargada de expedir los documentos porque desconocen la existencia de este banco de documentos extraviados.

De acuerdo con la información difundida por el medio de comunicación Caracol, este Banco de Documentos funciona al interior del Sistema Distrital para la Recepción y Entrega de Documentos de Identidad Extraviados (SIDE), el cual gestiona todos los procesos de recepción, clasificación y custodia de los respectivos documentos.

Planes con niños en Bogotá: estos centros comerciales tienen los mejores parques, juegos y experiencias para disfrutar en familia

Hay que precisar que las consultas para saber si algún documento extraviado está bajo custodia de este organismo se hacen ingresando a la página web del Banco de Documentos Extraviados.

De acuerdo con lo relatado por el medio anteriormente mencionado, el proceso tiene varias etapas, entre las que se encuentra la recepción de los documentos perdidos por medio de alguno de los puntos de Servicio de Atención a la Ciudadanía.

En estos puntos se hace el respectivo registro y posteriormente se lleva a cabo el traslado al sistema central. Esto se hace como un proceso articulado entre la Secretaría Distrital de Gobierno y las alcaldías locales.

Luego de surtido este proceso inicial, el documento es guardado durante un periodo de 60 días calendario, el mismo lapso de tiempo que se tiene para poder reclamarlo.

Cuando el sistema indica, luego de comprobar que el documento efectivamente se encuentra bajo custodia, el usuario tiene que realizar la respectiva solicitud. La entrega se hace en algún punto autorizado de la Secretaría Distrital de Gobierno, donde se debe llevar la fotocopia de otro documento para poder validar que el documento sí sea de la persona que lo está reclamando.

El Banco de Documentos Extraviados también custodia pasaportes. Foto: Colprensa

Los documentos que se acopian en este banco no solo son cédulas de ciudadanía: también son tarjetas de identidad, cédulas de extranjería, pasaportes, libretas militares, licencias de conducción, entre muchos otros.

Recuerde: si usted perdió su cédula recientemente, consulte primero en el Banco de Documentos Extraviados antes de iniciar un nuevo trámite de expedición.