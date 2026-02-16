Bogotá

¿Perdió su cédula y se encuentra en Bogotá? Alcaldía da el paso a paso de cómo podría recuperarla antes de las elecciones

Si usted no cuenta con su documento de identidad no podrá ejercer su derecho al voto en las elecciones que se avecinan.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

16 de febrero de 2026, 12:15 p. m.
Así puede tramitar la cédula de ciudadanía.
Así puede tramitar la cédula de ciudadanía. Foto: PAOLA CASTAÑO

Perder el documento de identidad puede generar preocupación, dado que este se necesita para adelantar casi cualquier trámite.

Sin embargo, esta preocupación se incrementa cuando se está a puertas de elecciones en el país; si no se tiene este documento, no es posible ejercer el derecho al voto.

Alertan sobre riesgo para mascotas cerca de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá

Pese a eso, aquellas personas que extraviaron sus documentos todavía tienen la posibilidad de encontrarlos.

Elecciones, votaciones, voto
Este documento se necesita para las elecciones. Foto: DANIEL JARAMILLO

Usted puede consultar a través de la página del Banco Distrital de Documentos Extraviados; muchos de estos van a parar allí después de ser perdidos.

Finanzas

Megaferia de empleo de la Alcaldía de Bogotá: horario y programación

Bogotá

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara se pronunció sobre la presunta retención de un hombre: contó su verdad de lo que pasó

Bogotá

¿Está el suyo? Estos son los barrios de Bogotá con mejor acceso a TransMilenio y vías principales

Bogotá

Listado de barrios y horarios afectados por los cortes de agua anunciados por el Acueducto de Bogotá para este 17 y 18 de febrero

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 17 de febrero?

Bogotá

Lo que inicialmente era una riña terminó en un sorprendente hallazgo en restaurante de Bogotá

Bogotá

Se conoce hipótesis sobre el supuesto motivo por el que mataron a Gustavo Aponte en la calle 85, en Bogotá

Nación

Unicentro de Bogotá se une a la Cruz Roja para recolectar ayudas a Córdoba

Finanzas

Bogotá: vacantes con salarios desde $4 millones disponibles, postúlese gratis

Bogotá

Lluvias en Bogotá este 16 de febrero: Ideam indica las zonas en las que se prevén precipitaciones

Hay personas que deciden pedir un duplicado ante la entidad encargada de expedir los documentos porque desconocen la existencia de este banco de documentos extraviados.

De acuerdo con la información difundida por el medio de comunicación Caracol, este Banco de Documentos funciona al interior del Sistema Distrital para la Recepción y Entrega de Documentos de Identidad Extraviados (SIDE), el cual gestiona todos los procesos de recepción, clasificación y custodia de los respectivos documentos.

Planes con niños en Bogotá: estos centros comerciales tienen los mejores parques, juegos y experiencias para disfrutar en familia

Hay que precisar que las consultas para saber si algún documento extraviado está bajo custodia de este organismo se hacen ingresando a la página web del Banco de Documentos Extraviados.

De acuerdo con lo relatado por el medio anteriormente mencionado, el proceso tiene varias etapas, entre las que se encuentra la recepción de los documentos perdidos por medio de alguno de los puntos de Servicio de Atención a la Ciudadanía.

En estos puntos se hace el respectivo registro y posteriormente se lleva a cabo el traslado al sistema central. Esto se hace como un proceso articulado entre la Secretaría Distrital de Gobierno y las alcaldías locales.

Luego de surtido este proceso inicial, el documento es guardado durante un periodo de 60 días calendario, el mismo lapso de tiempo que se tiene para poder reclamarlo.

Cuando el sistema indica, luego de comprobar que el documento efectivamente se encuentra bajo custodia, el usuario tiene que realizar la respectiva solicitud. La entrega se hace en algún punto autorizado de la Secretaría Distrital de Gobierno, donde se debe llevar la fotocopia de otro documento para poder validar que el documento sí sea de la persona que lo está reclamando.

Actualmente, el proceso de pasaportes lo lleva la Casa de la Moneda de Portugal.
El Banco de Documentos Extraviados también custodia pasaportes. Foto: Colprensa

Los documentos que se acopian en este banco no solo son cédulas de ciudadanía: también son tarjetas de identidad, cédulas de extranjería, pasaportes, libretas militares, licencias de conducción, entre muchos otros.

Recuerde: si usted perdió su cédula recientemente, consulte primero en el Banco de Documentos Extraviados antes de iniciar un nuevo trámite de expedición.

Más de Bogotá

Cédula ciudadanía

¿Perdió su cédula y se encuentra en Bogotá? Alcaldía da el paso a paso de cómo podría recuperarla antes de las elecciones

Segunda Feria de empleabilidad "Más Empleos Cali" Organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de desarrollo económico.

Megaferia de empleo de la Alcaldía de Bogotá: horario y programación

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara y el hombre que hizo la denuncia.

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara se pronunció sobre la presunta retención de un hombre: contó su verdad de lo que pasó

calle Transmilenio

¿Está el suyo? Estos son los barrios de Bogotá con mejor acceso a TransMilenio y vías principales

Cortes de agua en Bogotá.

Listado de barrios y horarios afectados por los cortes de agua anunciados por el Acueducto de Bogotá para este 17 y 18 de febrero

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 17 de febrero?

Capturado en restaurante de Bosa.

Lo que inicialmente era una riña terminó en un sorprendente hallazgo en restaurante de Bogotá

La oficina de sicarios

Se conoce hipótesis sobre el supuesto motivo por el que mataron a Gustavo Aponte en la calle 85, en Bogotá

(Foto por Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images)

Lluvias en Bogotá este 16 de febrero: Ideam indica las zonas en las que se prevén precipitaciones

Parqueadero

Empresario denuncia presunta retención en parqueadero de centro comercial en el norte de Bogotá: “Fui tratado como un delincuente”

Noticias Destacadas