Planes con niños en Bogotá: estos centros comerciales tienen los mejores parques, juegos y experiencias para disfrutar en familia

Actualmente, hay una gran variedad de actividades para toda la familia en Bogotá, en especial dedicadas para los más pequeños del hogar, con la finalidad de que los padres pasen un tiempo ameno con ellos, mientras estos disfrutan de espacios de diversión y esparcimiento en la ciudad.

Uno de los lugares más llamativos para las familias durante los fines de semana o los tiempos libre son los centro comerciales, donde además de tiendas, restaurantes hay zonas de entretenimiento para todas las edades, como salas de juego, cine y hasta salones con saltarines o actividades más llamativas para que las personas salgan de la rutina.

Santafé cuenta con uno de los parques más llamativos al norte de la ciudad. Foto: Guillermo Torres

Así las cosas, basados en informes de la Cámara de Centros Comerciales y en los comentarios de las personas en plataformas de viajes como TripAdvisor o de guías locales como Visit Bogotá, estos son los mejores centros comerciales en Bogotá para que los niños disfruten de los espacios de juegos.

El establecimiento comercial que más destaca es Mallplaza NQS, ubicado en la avenida carrera 30 con calle 19. Allí se encuentra Fun Jungle, que se considera el parque inflable interior más grande de la ciudad. Este tiene más de 40 atracciones para los menores y al menos 900 metros cuadrados donde los niños pueden escalar, saltar y correr.

Unos centros comerciales tienen atracciones tecnológicas. Foto: KERKEZPHOTOGRAPHY.COM / ZIVICA KERKEZ

Por otro lado, el centro comercial Multiplaza, en la calle 19 A # 72-57, inauguró hace poco su Zona Play-Doh, el cual ofrece una experiencia interactiva a través del juego para explorar la creatividad. La plastilina Play-Doh se convierte en el tema centra de este espacio en el que se combina la diversión el arte y el aprendizaje para los más pequeños.

Otro lugar a visitar es Plaza Central, ubicado en la carrera 65 # 11 – 50, que ofrece atracciones tecnológicas y digitales para los niños e incluso los adultos. Hello Park es un parque digital interactivo con juegos tradicionales y proyecciones multimedia que llaman la atención de todos sus visitantes.

Los lugares cuentan con maquinitas tradicionales. Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, el centro comercial en mención alberga el emblemático Chuck E. Cheese, un parque para los niños más pequeños, donde se suelen celebrar fiestas infantiles y eventos durante todo el día.

Las familias también disfrutan del centro comercial Santafé, que cuenta con el Aventura Santafé: una gran piscina de pelotas, trampolines, muros de escalar, atracciones mecánicas y simuladores. Aquí también se puede disfrutar del Virtual Room, que es un espacio de realidad virtual para niños y adolescentes.