Bogotá

Planes con niños en Bogotá: estos centros comerciales tienen los mejores parques, juegos y experiencias para disfrutar en familia

Uno de ellos tiene el parque con saltarines más grande de la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
14 de febrero de 2026, 6:56 p. m.
Algunos establecimientos tienen juegos mecánicos, saltarines y muros de escalar.
Algunos establecimientos tienen juegos mecánicos, saltarines y muros de escalar. Foto: Getty images/ @Burak Fatsa

Actualmente, hay una gran variedad de actividades para toda la familia en Bogotá, en especial dedicadas para los más pequeños del hogar, con la finalidad de que los padres pasen un tiempo ameno con ellos, mientras estos disfrutan de espacios de diversión y esparcimiento en la ciudad.

Uno de los lugares más llamativos para las familias durante los fines de semana o los tiempos libre son los centro comerciales, donde además de tiendas, restaurantes hay zonas de entretenimiento para todas las edades, como salas de juego, cine y hasta salones con saltarines o actividades más llamativas para que las personas salgan de la rutina.

CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ
Santafé cuenta con uno de los parques más llamativos al norte de la ciudad. Foto: Guillermo Torres

Así las cosas, basados en informes de la Cámara de Centros Comerciales y en los comentarios de las personas en plataformas de viajes como TripAdvisor o de guías locales como Visit Bogotá, estos son los mejores centros comerciales en Bogotá para que los niños disfruten de los espacios de juegos.

Estos son los cinco barrios residenciales más apetecidos por los bogotanos para vivir en pareja

El establecimiento comercial que más destaca es Mallplaza NQS, ubicado en la avenida carrera 30 con calle 19. Allí se encuentra Fun Jungle, que se considera el parque inflable interior más grande de la ciudad. Este tiene más de 40 atracciones para los menores y al menos 900 metros cuadrados donde los niños pueden escalar, saltar y correr.

Nación

Alertan sobre riesgo para mascotas cerca de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá

Nación

La verdadera historia tras la pelea en el vuelo de Latam por un pasajero problemático: la Policía tuvo que ingresar al avión para detener al implicado

Bogotá

Esterilización gratis para mascotas en Bogotá: así puede acceder a los 3.000 cupos disponibles y agendar el turno paso a paso este mes

Bogotá

Alertan nueva modalidad de hurto a viviendas que afecta a habitantes de Suba: video muestra cómo los ladrones hacen de las suyas

Nación

Ejército propinó golpes a fuerzas criminales por más de 7,4 millones de dólares y destruyó 210 laboratorios

Bogotá

Bogotá implementa estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio

Bogotá

Escándalo: el 59 por ciento de los capturados por homicidio en Bogotá quedan en libertad. Urge una reforma a la ley

Educación

“Hace 140 años El Externado sembró su semilla”: el rector Hernando Parra Nieto habla con SEMANA de los desafíos de las universidades hoy

4 Patas

Camioneta del Ministerio de Educación atropelló a una perrita, causándole la muerte en Bogotá; la entidad se pronunció

Juego online KERKEZPHOTOGRAPHY.COM / ZIVICA KERKEZ (Foto de ARCHIVO) 22/1/2019
Unos centros comerciales tienen atracciones tecnológicas. Foto: KERKEZPHOTOGRAPHY.COM / ZIVICA KERKEZ

Por otro lado, el centro comercial Multiplaza, en la calle 19 A # 72-57, inauguró hace poco su Zona Play-Doh, el cual ofrece una experiencia interactiva a través del juego para explorar la creatividad. La plastilina Play-Doh se convierte en el tema centra de este espacio en el que se combina la diversión el arte y el aprendizaje para los más pequeños.

Los mejores barrios para vivir en Bogotá por zonas: revise si el suyo está en la lista

Otro lugar a visitar es Plaza Central, ubicado en la carrera 65 # 11 – 50, que ofrece atracciones tecnológicas y digitales para los niños e incluso los adultos. Hello Park es un parque digital interactivo con juegos tradicionales y proyecciones multimedia que llaman la atención de todos sus visitantes.

pacman
Los lugares cuentan con maquinitas tradicionales. Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, el centro comercial en mención alberga el emblemático Chuck E. Cheese, un parque para los niños más pequeños, donde se suelen celebrar fiestas infantiles y eventos durante todo el día.

Las familias también disfrutan del centro comercial Santafé, que cuenta con el Aventura Santafé: una gran piscina de pelotas, trampolines, muros de escalar, atracciones mecánicas y simuladores. Aquí también se puede disfrutar del Virtual Room, que es un espacio de realidad virtual para niños y adolescentes.

Más de Bogotá

EE.UU.

Alertan sobre riesgo para mascotas cerca de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá

Menor de 10 años asesinó a un amigo después de que le ganó en los videojuegos.

Planes con niños en Bogotá: estos centros comerciales tienen los mejores parques, juegos y experiencias para disfrutar en familia

La verdadera historia tras la pelea en el vuelo de Latam por un pasajero problemático: la Policía tuvo que ingresar al avión para detener al implicado

Cada mes hay jornadas de esterilización gratis en algunos sectores de Bogotá.

Esterilización gratis para mascotas en Bogotá: así puede acceder a los 3.000 cupos disponibles y agendar el turno paso a paso este mes

Un residente del sector logró frustrar el hurto a una vivienda.

Alertan nueva modalidad de hurto a viviendas que afecta a habitantes de Suba: video muestra cómo los ladrones hacen de las suyas

Ejército reporta fuerte golpe a las finanzas de los narcos.

Ejército propinó golpes a fuerzas criminales por más de 7,4 millones de dólares y destruyó 210 laboratorios

Vacunación en Bogotá

Bogotá implementa estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio

Seguridad con poca justicia

Escándalo: el 59 por ciento de los capturados por homicidio en Bogotá quedan en libertad. Urge una reforma a la ley

Las universidades públicas y privadas de Bogotá han sido blanco del ELN. Las autoridades están en máxima alerta por su influencia ideológica y reclutamiento de jóvenes.

Estos son los cinco barrios residenciales más apetecidos por los bogotanos para vivir en pareja

El siniestro ocurrió en la localidad de Santa Fe

Video | Camión se volcó y cayó sobre una camioneta en la avenida Circunvalar subiendo a Monserrate, en Bogotá

Noticias Destacadas