El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal advirtió sobre un posible riesgo para mascotas en los alrededores de la Biblioteca Virgilio Barco, en Teusaquillo, tras hallar trozos de pollo crudo abandonados que podrían representar un peligro para los animales.

Hallazgo de alimentos sospechosos genera alerta en Teusaquillo

Las autoridades distritales emitieron una alerta preventiva tras detectar piezas de pollo crudo abandonadas en zonas verdes cercanas a la Biblioteca Virgilio Barco, uno de los espacios públicos más concurridos de Bogotá.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) advirtió que este tipo de alimentos pueden ser utilizados para intoxicar animales, por lo que pidió vigilancia a los tenedores de mascotas y coordinación con la Policía Metropolitana y la Alcaldía Local de Teusaquillo.

El hallazgo fue reportado a través de redes sociales institucionales y generó preocupación entre usuarios del sector, quienes señalaron que se trata de un lugar frecuentado por paseadores de perros y familias con mascotas.

Según la entidad, los restos de comida fueron retirados y desechados, mientras se informó al equipo de seguridad de la biblioteca para reforzar la vigilancia en la zona.

Además del posible uso de veneno, las autoridades recordaron que los alimentos crudos pueden representar riesgos sanitarios para los animales.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la comida cruda puede contener bacterias como Salmonella y Listeria monocytogenes, que pueden afectar la salud de las mascotas y también a las personas que manipulan estos alimentos.

El Idpyba reiteró el llamado a los propietarios de mascotas para que eviten que los animales consuman alimentos encontrados en espacios públicos y reporten cualquier comportamiento sospechoso o hallazgo similar a las autoridades.

El día de hoy en el parque de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, pechugas de pollo envenenadas cerca al lago de los perros.

Autoridades piden cuidado con perros en parques

Vecinos y usuarios de la biblioteca han manifestado su preocupación por la seguridad de sus mascotas, recordando que este tipo de incidentes no son aislados en Bogotá.

Algunos han propuesto instalar cámaras de vigilancia o realizar jornadas comunitarias de limpieza y educación sobre el cuidado animal.

Por su parte, el Idpyba anunció que continuará patrullando las zonas verdes del sector y realizará campañas informativas sobre los riesgos de alimentos abandonados, reforzando la colaboración con la Policía y la Alcaldía Local para prevenir futuros incidentes.

El caso reabre la discusión sobre la seguridad de los animales en parques y zonas verdes de la capital, en medio de denuncias recurrentes sobre intoxicaciones intencionales.

Las autoridades insistieron en que la prevención y la denuncia ciudadana son claves para proteger a las mascotas y garantizar entornos seguros en espacios públicos.