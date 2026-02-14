Esterilización gratis para mascotas en Bogotá: así puede acceder a los 3.000 cupos disponibles y agendar el turno paso a paso este mes

En Bogotá suelen haber jornada de esterilización para las mascotas, además de vacunación clave para los animales, totalmente gratis que las personas pueden aprovechar para mantener sanos a sus peludos.

Cada mes, la Alcaldía de Bogotá publica los horarios de estas jornadas veterinarias y los lugares donde se llevarán a cabo, además de las plazas disponibles, con el fin de que las personas se programen y aprovechen del beneficio distrital. “El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció 3.000 cupos de esterilización para el mes de febrero”, se lee en la página oficial de la administración distrital.

Hay unos 3.000 cupos disponibles para esterilización canina. Foto: Idpyba

“Los turnos se abrirán los lunes de cada semana para el punto fijo de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, edificio 502, Salón de Prácticas; y los miércoles para el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal en Engativá“, detalla el informe de la Alcaldía.

Para poder acceder a los cupos disponibles, los dueños de mascotas deben realizar el agendamiento en el formulario que aparece en el sitio web del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Este documento se debe completar días antes de la cirugía.

El programa gratuito de Bogotá está destinado para mascotas de estratos 1, 2 y 3. Foto: iStock

Allí, las personas registran los datos de su mascota y los propios. “Al finalizar, recibirás la confirmación del turno por mensaje de texto y/o correo electrónico, preséntala el día de la cita”, explica la Alcaldía.

“Los animales deben pertenecer a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 o en condición de vulnerabilidad, como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes vulnerables. Las esterilizaciones son gratuitas“, establecen las normas del programa distrital.

Otros de los requisitos es que el animal debe estar en buen estado de salud y tener entre cuatro meses y ocho años. El día de la cirugía, la mascota debe cumplir con un ayuno de ocho horas, para alimentos líquidos y sólidos. En caso de las hembras, estas no pueden estar en celo, ni en etapa de gestación, el día de la intervención.

Las personas deben llenar el formularios con antelación y asistir a la cita el día elegido. Foto: x

“El día del procedimiento se debe presentar fotocopia de la cédula del tenedor, un recibo público reciente, un guacal para gatos y collar y traílla para perros (bozal si es de manejo especial), junto con cobija y collar isabelino”, dice el comunicado distrital.

Esterilizar a los animales es, de acuerdo con el documento de la Alcaldía, una decisión que mejora la vida de las mascotas, pues previene enfermedades, reduce los riesgos de que estos se reproduzcan y disminuye conductas violentas que puedan desarrollar.