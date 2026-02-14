Bogotá

Esterilización gratis para mascotas en Bogotá: así puede acceder a los 3.000 cupos disponibles y agendar el turno paso a paso este mes

El distrito recomienda esterilizar a las mascotas para mejorar su calidad de vida.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
14 de febrero de 2026, 5:49 p. m.
Cada mes hay jornadas de esterilización gratis en algunos sectores de Bogotá.
Cada mes hay jornadas de esterilización gratis en algunos sectores de Bogotá.

En Bogotá suelen haber jornada de esterilización para las mascotas, además de vacunación clave para los animales, totalmente gratis que las personas pueden aprovechar para mantener sanos a sus peludos.

Cada mes, la Alcaldía de Bogotá publica los horarios de estas jornadas veterinarias y los lugares donde se llevarán a cabo, además de las plazas disponibles, con el fin de que las personas se programen y aprovechen del beneficio distrital. “El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció 3.000 cupos de esterilización para el mes de febrero”, se lee en la página oficial de la administración distrital.

Hay más de 1.000 cupos disponibles para esterilización canina.
Hay unos 3.000 cupos disponibles para esterilización canina. Foto: Idpyba

“Los turnos se abrirán los lunes de cada semana para el punto fijo de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, edificio 502, Salón de Prácticas; y los miércoles para el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal en Engativá“, detalla el informe de la Alcaldía.

El fin del misterio de los perros azules en Chernóbil: científicos revelan el motivo detrás del fenómeno

Para poder acceder a los cupos disponibles, los dueños de mascotas deben realizar el agendamiento en el formulario que aparece en el sitio web del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Este documento se debe completar días antes de la cirugía.

Bogotá

Alertan nueva modalidad de hurto a viviendas que afecta a habitantes de Suba: video muestra cómo los ladrones hacen de las suyas

Nación

Ejército propinó golpes a fuerzas criminales por más de 7,4 millones de dólares y destruyó 210 laboratorios

Bogotá

Bogotá implementa estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio

Bogotá

Escándalo: el 59 por ciento de los capturados por homicidio en Bogotá quedan en libertad. Urge una reforma a la ley

Bogotá

Estos son los cinco barrios residenciales más apetecidos por los bogotanos para vivir en pareja

Bogotá

Video | Camión se volcó y cayó sobre una camioneta en la avenida Circunvalar subiendo a Monserrate, en Bogotá

Bogotá

Esposa de Gustavo Aponte habla del crimen del empresario en el norte de Bogotá: “No puede seguir ocurriendo”

Educación

“Hace 140 años El Externado sembró su semilla”: el rector Hernando Parra Nieto habla con SEMANA de los desafíos de las universidades hoy

4 Patas

Camioneta del Ministerio de Educación atropelló a una perrita, causándole la muerte en Bogotá; la entidad se pronunció

Política

¿Cómo pueden huir con tanta facilidad? Julio César Triana cuestiona lo ocurrido en el caso de sicariato en el norte de Bogotá

El programa gratuito de Bogotá está destinado para mascotas de estratos 1, 2 y 3.
El programa gratuito de Bogotá está destinado para mascotas de estratos 1, 2 y 3. Foto: iStock

Allí, las personas registran los datos de su mascota y los propios. “Al finalizar, recibirás la confirmación del turno por mensaje de texto y/o correo electrónico, preséntala el día de la cita”, explica la Alcaldía.

“Los animales deben pertenecer a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 o en condición de vulnerabilidad, como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes vulnerables. Las esterilizaciones son gratuitas“, establecen las normas del programa distrital.

Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

Otros de los requisitos es que el animal debe estar en buen estado de salud y tener entre cuatro meses y ocho años. El día de la cirugía, la mascota debe cumplir con un ayuno de ocho horas, para alimentos líquidos y sólidos. En caso de las hembras, estas no pueden estar en celo, ni en etapa de gestación, el día de la intervención.

La guía definitiva de planes, precios y beneficios para proteger a su mejor amigo
Las personas deben llenar el formularios con antelación y asistir a la cita el día elegido. Foto: x

“El día del procedimiento se debe presentar fotocopia de la cédula del tenedor, un recibo público reciente, un guacal para gatos y collar y traílla para perros (bozal si es de manejo especial), junto con cobija y collar isabelino”, dice el comunicado distrital.

Esterilizar a los animales es, de acuerdo con el documento de la Alcaldía, una decisión que mejora la vida de las mascotas, pues previene enfermedades, reduce los riesgos de que estos se reproduzcan y disminuye conductas violentas que puedan desarrollar.

Más de Bogotá

Cada mes hay jornadas de esterilización gratis en algunos sectores de Bogotá.

Esterilización gratis para mascotas en Bogotá: así puede acceder a los 3.000 cupos disponibles y agendar el turno paso a paso este mes

Un residente del sector logró frustrar el hurto a una vivienda.

Alertan nueva modalidad de hurto a viviendas que afecta a habitantes de Suba: video muestra cómo los ladrones hacen de las suyas

Ejército reporta fuerte golpe a las finanzas de los narcos.

Ejército propinó golpes a fuerzas criminales por más de 7,4 millones de dólares y destruyó 210 laboratorios

Vacunación en Bogotá

Bogotá implementa estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio

Seguridad con poca justicia

Escándalo: el 59 por ciento de los capturados por homicidio en Bogotá quedan en libertad. Urge una reforma a la ley

Las universidades públicas y privadas de Bogotá han sido blanco del ELN. Las autoridades están en máxima alerta por su influencia ideológica y reclutamiento de jóvenes.

Estos son los cinco barrios residenciales más apetecidos por los bogotanos para vivir en pareja

El siniestro ocurrió en la localidad de Santa Fe

Video | Camión se volcó y cayó sobre una camioneta en la avenida Circunvalar subiendo a Monserrate, en Bogotá

María Alexandra García, esposa del empresario Gustavo Aponte

Esposa de Gustavo Aponte habla del crimen del empresario en el norte de Bogotá: “No puede seguir ocurriendo”

Bogota, Colombia

Los mejores barrios para vivir en Bogotá por zonas: revise si el suyo está en la lista

x

Obras en la Calle 80 reportan importante avance: ¿Cuándo termina la intervención que conecta a Engativá con Suba?

Noticias Destacadas