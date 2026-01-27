Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

La Alcaldía Local de La Candelaria anunció la realización de una jornada de esterilización en clínica dirigida a la comunidad del sector, la cual se desarrollará el próximo miércoles 4 de febrero.
Este evento se llevará a cabo a partir de las 7:30 a. m. en la Clínica Veterinaria El Club de las Mascotas, ubicada en la Av. 3 #26A – 32, y contará con un total de 30 cupos.
La jornada está orientada principalmente a animales que presentan condiciones particulares, como aquellos mayores de siete años, machos con obesidad y animales braquicéfalos.
El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso a procedimientos de esterilización bajo condiciones clínicas adecuadas, teniendo en cuenta las necesidades específicas de este tipo de pacientes.
Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y se realizan a través del número telefónico 3192241223. Desde la administración local se indicó que los cupos son limitados y serán asignados conforme al cumplimiento de los requisitos establecidos.
La alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano, señaló: “Desde la Alcaldía Local de La Candelaria seguimos trabajando por el bienestar animal y por una tenencia responsable. Estas jornadas permiten brindar atención especializada a mascotas que requieren un manejo clínico particular, fortaleciendo el cuidado y la protección de nuestros animales de compañía”.
Para acceder al servicio, los interesados deberán presentar exámenes prequirúrgicos realizados entre el 26 y el 30 de enero de 2026. Asimismo, el animal deberá asistir con un ayuno mínimo de ocho horas, encontrarse en buen estado de salud y cumplir con las condiciones indicadas para el procedimiento.
Entre los documentos requeridos se encuentra la fotocopia del documento de identidad del acudiente y la fotocopia de un recibo de servicio público de la localidad de La Candelaria, con una antigüedad no mayor a tres meses, correspondiente a estratos 1, 2 o 3.