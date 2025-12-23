Horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco, este martes 23 de diciembre: predicciones del día, según Nana Calistar

El furor por la astrología no deja de crecer. Cada vez más personas se sienten atraídas por los horóscopos y por la idea de que el movimiento de los planetas influye en la vida cotidiana.
En el mundo, una amplia comunidad de intérpretes del cielo se dedica a descifrar estos patrones y a elaborar predicciones disponibles en formatos diarios, semanales o mensuales.
Entre quienes han logrado destacar en este universo aparece la mexicana Nana Calistar, una figura que se ha hecho notar gracias a su estilo irreverente y peculiar a la hora de compartir sus pronósticos.
Horóscopo para hoy 23 de diciembre
- Aries
“Bájale dos rayitas a la prisa y ten calma y paciencia, que no todo se resuelve a empujones. Es momento de decir lo que sientes sin guardarte nada, pero también de aprender a decirlo con cabeza y no solo con el coraje. Ten mucho cuidado a quién le entregas tu corazón, porque podrías volver a salir lastimado y meterte en broncas emocionales que ya no estás para repetir. No todo el que se acerca trae buenas intenciones”.
- Tauro
“No le tengas miedo a una nueva oportunidad en el amor, porque estás entrando en un ciclo donde llegarán opciones y hasta vas a tener para escoger. Eso sí. no te aceleres ni te vayas con el primero que te mueva el tapete. Ten mucho cuidado con todo lo que sale de tu boca, porque tus palabras pueden convertirse en arma de doble filo, y lo que hoy dices sin pensar, mañana puede regresarte como boomerang”.
- Géminis
“Se te abren oportunidades importantes de crecimiento en el área profesional y de negocios, así que deja de dudar tanto de ti y cree más en lo que eres capaz de lograr. Ya estuvo bueno de martirizarte y flagelarte por errores que no son tuyos, tú no eres responsable de las decisiones ni de la metidas de pata de los demás. No cargues culpas ajenas en la espalda, porque eso solo te atrasa y te desgasta”.
- Cáncer
“No le temas a lo que la vida pone en tu camino, agradece a Dios cada nueva oportunidad y atrévete a tomarla, porque si tú lo haces, habrá alguien más vivo o viva que sí lo hará. Se aproximan momentos muy buenos en los que tu vida tomará un nuevo rumbo y sentido; planes y sueños que llevabas tiempo deseando empezarán a hacerse realidad, aunque al principio no lo creas”.
- Leo
“Es momento de verte primero a ti y de mandar derechito a la chingada las esperas eternas, las migajas emocionales y las faltas de amor propio. Ya no estás para andar rogando atención ni explicando tu valor, quien te quiera bien sabrá cómo tratarte. Cuida mucho tu imagen y tu forma de comportarte frente a la persona que te interesa, porque podrías decepcionarla si te ve demasiado confianzudo o jugando a quedar bien con todo el mundo”.
- Virgo
“Vienen propuestas muy buenas y bastante tentadoras en el área laboral, de esas que te hacen pensar y repensar las cosas, pero aquí va el consejo de oro: no sueltes una rama sin tener bien agarrada la otra, porque podrías quedarte como el perro de las dos tortas, ni aquí ni allá. Analiza, pregunta y asegúrate antes de tomar decisiones importantes, sobre todo si hay dinero de por medio”.
- Libra
“Se marca la posibilidad de un encuentro casual con una ex amistad, de esas que removieron cosas en su momento. Aquí el consejo de señora es clarito: no busques la manera de fregar ni de sacar cuentas pendientes, mejor observa, escucha y saca tus propias conclusiones. No todo lo que vuelve merece quedarse, a veces solo regresa para que confirmes que ya no encaja en tu vida”.
- Escorpio
“Se vienen días muy buenos en los que por fin retomas el control de algo que se te había salido de las manos. No fue casualidad, fue aprendizaje, y ahora tienes más colmillo para no repetir errores. Eso sí, habrá momentos de incertidumbre en el área de los negocios o del dinero, pero no te angusties de más, porque saldrás bien librado si actúas con cabeza fría y no desde el impulso”.
- Sagitario
“Sagitario, no te pierdas en el camino y mantente enfocado en tus metas y sueños. A veces te quejas demasiado de cosas que no son tan importantes ni indispensables, y eso te quita energía que podrías usar para avanzar. Vienen días muy positivos y otros no tanto, así es la vida, pero ten mucho cuidado con tus cambios de humor, porque podrías lastimar a miembros de tu familia sin darte cuenta”.
- Capricornio
“Capricornio, recuerda muy bien que las terceras oportunidades ya corren bajo tu responsabilidad, así que luego no andes llorando ni quejándote si vuelven a fallarte. La vida te avisa, tú decides si escuchas o no. Y grábate esto: no mendigues cariño ni amor, porque no naciste para vivir de rodillas ni rogándole a nadie que te voltee a ver. El amor que se suplica no llena, solo desgasta”.
- Acuario
“Se marca enfermedad en un miembro de la familia, nada para entrar en pánico, pero sí para estar al pendiente y brindar apoyo. Tus cambios repentinos de humor estarán intensos, así que trata de no desquitarte con quien no tiene la culpa. En el área de la salud podrías bajar algunos kilos estos días, pero ojo, no abuses de harinas, refrescos ni comida chatarra, porque podrías desarrollar problemas de retención de líquidos si no te cuidas”.
- Piscis
“Pon mucha atención a tu entorno y a tu economía, porque podrías meterte en aprietos si sigues gastando más de la cuenta solo por ansiedad o por querer quedar bien con todo mundo. Aprende a decir “no” y a administrarte mejor, que luego andas batallando por decisiones impulsivas. Si tienes pareja, chismes y malos entendidos se aproximan, lo que puede provocar roces entre ustedes; aquí el consejo es no dejarte llevar por lo que digan terceros y hablar directo, sin rodeos ni suposiciones".