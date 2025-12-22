¿Qué pasa si le ponen comparendo o le inmovilizan moto o carro en la última semana de 2025? Así puede evitar pasar año nuevo a pie

En el marco de la temporada de fin de año, la Secretaría de Movilidad informó a la ciudadanía sus horarios de atención, con el fin de facilitar la planeación de trámites y garantizar una atención oportuna.

Los horarios para cursos pedagógicos tendrán modificaciones por época decembrina. Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

Una de las novedades está relacionada con los cursos pedagógicos para obtener el descuento en el pago de los comparendos, razón por la que los afectados deberán tener en cuenta esta situación para evitar sorpresas y pagos mayores.

Cursos pedagógicos

Miércoles, 24 de diciembre

Los seis puntos atenderán hasta las 12:00 del mediodía:

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 : Calle 13 No. 37-35

: Calle 13 No. 37-35 Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao: Carrera 28 A No. 17A-20

Carrera 28 A No. 17A-20 Edificio Restrepo: Calle 14 Sur No. 22-27

Calle 14 Sur No. 22-27 Fontibón Centro: Calle 19 No. 99-68

Calle 19 No. 99-68 C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 No. 6-37, Locales 286 y 287

Avenida Carrera 86 No. 6-37, Locales 286 y 287 C.C. San Rafael: Calle 134 No. 55-30, Sótano 2

Miércoles, 31 de diciembre

No habrá servicio.

Salida de patios

El trámite de salida de patios u orden de entrega del vehículo inmovilizado se puede realizar presencialmente, en los siguientes seis puntos de atención:

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 No. 37-35

Fontibón Centro: Calle 19 No. 99-68

C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 No. 6-37

C.C. Carrera: Avenida de las Américas No. 50-15

C.C. Mallplaza: Avenida Carrera 30 No. 19-00

C.C. Nuestro Bogotá: Carrera 86 No. 55A-75

Los ciudadanos pueden hacer el pago virtual a través de la plataforma Lico. Foto: Secretaría de Seguridad

En los siguientes días, habrá ajustes en la atención:

Sábado, 20 de diciembre: Atención en Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p.m. En los demás puntos, se realizarán los cursos hasta el mediodía (12:00 m.)

Atención en Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p.m. En los demás puntos, se realizarán los cursos hasta el mediodía (12:00 m.) Miércoles, 24 de diciembre: Atención hasta las 2:00 p.m.

Atención hasta las 2:00 p.m. Miércoles, 31 de diciembre: No habrá servicio, por cierre bancario.

No habrá servicio, por cierre bancario. Viernes, 2 de enero de 2026: Atención en los Puntos C.C. Carrera, C.C. Nuestro Bogotá y Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p.m.

Atención en los Puntos C.C. Carrera, C.C. Nuestro Bogotá y Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p.m. Sábado, 3 de enero de 2026: Puntos C.C. Carrera y C.C. Nuestro Bogotá: atención de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: atención de 7:00 a.m a 5:00 p.m.

Puntos C.C. Carrera y C.C. Nuestro Bogotá: atención de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: atención de 7:00 a.m a 5:00 p.m. Domingo, 4 de enero de 2026: No habrá servicio.

Una vez autorizada la salida del vehículo, la ciudadanía puede acudir al patio a retirar su vehículo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Centro de Orientación para Víctimas de Siniestros Viales -ORVI-

Miércoles, 24 de diciembre: Atención hasta la 1:00 p.m.

Atención hasta la 1:00 p.m. Sábados, 27 de diciembre de 2025 y 3 de enero de 2026: Atención virtual.

Atención virtual. Miércoles, 31 de diciembre: No habrá servicio.

Ventanilla Única de Servicios

Sábado, 20 de diciembre Atención en los 19 puntos VUS hasta el mediodía (12:00 p.m.).

Atención en los 19 puntos VUS hasta el mediodía (12:00 p.m.). Semana del 22 al 30 de diciembre (horario extendido).

Atención de lunes a viernes: horario extendido de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

horario extendido de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. El 24 de diciembre atenderá en su horario habitual , hasta las 6:00 p.m.

, hasta las 6:00 p.m. El 27 de diciembre atenderá de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La atención para retirar el vehículo de los patios es de 24 horas al día, los siete días de la semana. Foto: Alcaldía de Popayán

Excepciones: Tribeca, San Cristóbal y Altavista.

Miércoles, 31 de diciembre: No habrá servicio por cambio de tarifas y cierre bancario.

No habrá servicio por cambio de tarifas y cierre bancario. Viernes, 2 de enero de 2026: Habrá atención en las sedes de los centros comerciales Gran Plaza Bosa, Carrera y San Rafael, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. , garantizando cobertura en las zonas norte, sur y centro de Bogotá.

Habrá atención en las sedes de los centros comerciales , garantizando cobertura en las zonas norte, sur y centro de Bogotá. Sábado, 3 de enero de 2026: Habrá atención en las sedes de los centros comerciales Gran Plaza Bosa, Carrera y San Rafael, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., garantizando cobertura en las zonas norte, sur y centro de Bogotá.

A partir del 5 de enero de 2026, todos los servicios de la Secretaría de Movilidad retomarán su horario habitual.