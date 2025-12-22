Vehículos

¿Qué pasa si le ponen comparendo o le inmovilizan moto o carro en la última semana de 2025? Así puede evitar pasar año nuevo a pie

La Ventanilla Única de Servicios tendrá horario extendido para la atención de algunos trámites en la ciudad.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

22 de diciembre de 2025, 1:58 p. m.
La buena noticia cobija a los conductores que buscan tiempo para poder retirar sus vehículos e los patios.
La buena noticia cobija a los conductores que buscan tiempo para poder retirar sus vehículos e los patios. Foto: Getty / Montaje Semana

En el marco de la temporada de fin de año, la Secretaría de Movilidad informó a la ciudadanía sus horarios de atención, con el fin de facilitar la planeación de trámites y garantizar una atención oportuna.

Desempolvan norma que busca meter en cintura a motociclistas; hay costosa multa e intervención de la Policía
Patinetas, bicicletas, trafico suave
Los horarios para cursos pedagógicos tendrán modificaciones por época decembrina. Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

Una de las novedades está relacionada con los cursos pedagógicos para obtener el descuento en el pago de los comparendos, razón por la que los afectados deberán tener en cuenta esta situación para evitar sorpresas y pagos mayores.

Cursos pedagógicos

Miércoles, 24 de diciembre

Los seis puntos atenderán hasta las 12:00 del mediodía:

Vehículos

Los tres modelos que Toyota fabricará en EE. UU. y enviará a Japón en 2026: hay uno que es muy popular en Colombia

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este lunes, 22 de diciembre: congestión en la Autopista Norte y en la NQS por manifestaciones

Vehículos

No se deje multar por desprevenido: conozca cada cuánto debe cambiar el extintor del carro y a reconocer si está dañado

Vehículos

Nissan reveló las sorpresas que tendrá en el Salón del Automóvil de Tokio: hay actualización de autos que se venden en Colombia

Vehículos

Las principales razones por las que una persona se pasaría de un carro a gasolina a uno eléctrico: no solo importa el bolsillo

Vehículos

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras

Vehículos

Los dos carros eléctricos que más se alquilan en Estados Unidos ya se venden en Colombia a muy buen precio

Vehículos

Buena noticia para moteros y conductores: confirman que trámite engorroso se puede realizar los fines de semana; hay buen ahorro

Política

Así será el ‘tatequieto’ al negocio de las grúas y los patios en el país: detalles del proyecto de ley para frenar cobros abusivos

Vehículos

Respiro a motociclistas: estas son las únicas grúas que pueden inmovilizar vehículos, ¿qué hacer si un agente ordena lo contrario?

  • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 No. 37-35
  • Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao: Carrera 28 A No. 17A-20
  • Edificio Restrepo: Calle 14 Sur No. 22-27 
  • Fontibón Centro: Calle 19 No. 99-68
  • C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 No. 6-37, Locales 286 y 287
  • C.C. San Rafael: Calle 134 No. 55-30, Sótano 2

Miércoles, 31 de diciembre

  • No habrá servicio.

Salida de patios

El trámite de salida de patios u orden de entrega del vehículo inmovilizado se puede realizar presencialmente, en los siguientes seis puntos de atención:

  • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 No. 37-35
  • Fontibón Centro: Calle 19 No. 99-68
  • C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 No. 6-37
  • C.C. Carrera: Avenida de las Américas No. 50-15
  • C.C. Mallplaza: Avenida Carrera 30 No. 19-00
  • C.C. Nuestro Bogotá: Carrera 86 No. 55A-75
Las principales razones por las que una persona se pasaría de un carro a gasolina a uno eléctrico: no solo importa el bolsillo
La plataforma Lico fue desarrollada en mayo de 2024.
Los ciudadanos pueden hacer el pago virtual a través de la plataforma Lico. Foto: Secretaría de Seguridad

En los siguientes días, habrá ajustes en la atención:

  • Sábado, 20 de diciembre: Atención en Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p.m. En los demás puntos, se realizarán los cursos hasta el mediodía (12:00 m.)
  • Miércoles, 24 de diciembre: Atención hasta las 2:00 p.m.
  • Miércoles, 31 de diciembre: No habrá servicio, por cierre bancario.
  • Viernes, 2 de enero de 2026: Atención en los Puntos C.C. Carrera, C.C. Nuestro Bogotá y Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p.m.
  • Sábado, 3 de enero de 2026: Puntos C.C. Carrera y C.C. Nuestro Bogotá: atención de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: atención de 7:00 a.m a 5:00 p.m.
  • Domingo, 4 de enero de 2026: No habrá servicio.

Una vez autorizada la salida del vehículo, la ciudadanía puede acudir al patio a retirar su vehículo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Centro de Orientación para Víctimas de Siniestros Viales -ORVI-

  • Miércoles, 24 de diciembre: Atención hasta la 1:00 p.m.
  • Sábados, 27 de diciembre de 2025 y 3 de enero de 2026: Atención virtual.
  • Miércoles, 31 de diciembre: No habrá servicio.

Ventanilla Única de Servicios

  • Sábado, 20 de diciembreAtención en los 19 puntos VUS hasta el mediodía (12:00 p.m.).
  • Semana del 22 al 30 de diciembre (horario extendido).
  • Atención de lunes a viernes: horario extendido de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • El 24 de diciembre atenderá en su horario habitual, hasta las 6:00 p.m.
  • El 27 de diciembre atenderá de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras
Durante el despliegue operativo de control, tras el inicio de la temporada decembrina, las autoridades impusieron alrededor de cien comparendos y ordenaron la inmovilización de 65 automotores.
La atención para retirar el vehículo de los patios es de 24 horas al día, los siete días de la semana. Foto: Alcaldía de Popayán

Excepciones: Tribeca, San Cristóbal y Altavista.

  • Miércoles, 31 de diciembre: No habrá servicio por cambio de tarifas y cierre bancario.
  • Viernes, 2 de enero de 2026: Habrá atención en las sedes de los centros comerciales Gran Plaza Bosa, Carrera y San Rafael, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., garantizando cobertura en las zonas norte, sur y centro de Bogotá.
  • Sábado, 3 de enero de 2026: Habrá atención en las sedes de los centros comerciales Gran Plaza Bosa, Carrera y San Rafael, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., garantizando cobertura en las zonas norte, sur y centro de Bogotá.

A partir del 5 de enero de 2026, todos los servicios de la Secretaría de Movilidad retomarán su horario habitual.

Mas de Vehículos

La buena noticia cobija a los conductores que buscan tiempo para poder retirar sus vehículos e los patios.

¿Qué pasa si le ponen comparendo o le inmovilizan moto o carro en la última semana de 2025? Así puede evitar pasar año nuevo a pie

Toyota, en Colombia, aclaró si los modelos Corolla Cross híbrido tienen la falla detectada en Estados Unidos.

Los tres modelos que Toyota fabricará en EE. UU. y enviará a Japón en 2026: hay uno que es muy popular en Colombia

Transmilenio

Movilidad en Bogotá para este lunes, 22 de diciembre: congestión en la Autopista Norte y en la NQS por manifestaciones

Llevar el 'kit de carreteras' completo es una de las exigencias que están revisando los agentes de tránsito.

No se deje multar por desprevenido: conozca cada cuánto debe cambiar el extintor del carro y a reconocer si está dañado

Nissan presentó los autos que tendrá en el salón del automóvil de tokio

Nissan reveló las sorpresas que tendrá en el Salón del Automóvil de Tokio: hay actualización de autos que se venden en Colombia

La vejez del parque automotor es una de las principales causas de contaminación y de enfermedades respiratorias.

Las principales razones por las que una persona se pasaría de un carro a gasolina a uno eléctrico: no solo importa el bolsillo

El Código Nacional de Tránsito establece que la luz amarilla es advertencia para detenerse, no un permiso para avanzar.

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Los dos carros eléctricos que más se alquilan en Estados Unidos ya se venden en Colombia a muy buen precio

La actualización de la nueva Kia Sportage obtuvo 5 estrellas

Kia Sportage y Suzuki Baleno, los últimos modelos evaluados por Latin NCAP en 2025 antes de actualizar el protocolo: ¿cómo les fue?

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.

Levantan pico y placa en Medellín para fin de año: Alcaldía explicó cuándo deja de operar y día en que regresa; hay multas

Noticias Destacadas