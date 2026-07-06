Barranquilla y los municipios del área metropolitana siguen bajo el poder de las bandas criminales, que mantienen en jaque la tranquilidad de la ciudadanía. Este lunes, 6 de julio, se conoció un nuevo hecho de sangre en el municipio de Soledad, Atlántico, donde la víctima fue un comerciante.

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El homicidio tuvo lugar en el barrio Villa Adela Segunda Etapa, hasta donde llegaron dos hombres en motocicleta. El parrillero descendió del vehículo y le disparó en varias oportunidades a la víctima hasta acabar con su vida.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Abersio Medrano Ramos, nacido en Turbo, Antioquia, quien tenía una comercializadora de pollos en esta zona del Atlántico desde hace varios años.

Imagen de referencia de un asesinato en Atlántico. Foto: SEMANA

SEMANA conoció que los familiares del hombre asesinado les dijeron a las autoridades judiciales que investigan el caso que Medrano Ramos venía siendo blanco de amenazas, al parecer, por no pagar una cuota extorsiva.

Las autoridades tratan de establecer cuál es la organización ilegal responsable de este nuevo atentado que cobró la vida de un comerciante. Este asesinato se registró luego del cierre obligado de establecimientos en este municipio del Atlántico, después de que las bandas extorsivas prohibieran la atención al público.

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En medio de esta grave crisis de seguridad, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta frente a la situación que enfrenta la población civil.

“El grave incremento de la violencia letal se habría producido en el marco de la disputa por el control territorial entre los grupos criminales denominados Pepes, Costeños y estructuras derivadas de estos, entre ellas la denominada Los del Freseo o La Nueva Generación, escindida de Los Costeños y señalada de estar bajo el liderazgo de alias el Menor”, explicó la Defensoría.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

La entidad insistió en que es necesario que las diferentes instituciones garanticen la tranquilidad de las comunidades.

“Se requieren medidas urgentes al respecto por parte de las autoridades locales, especialmente de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y de la Fuerza Pública, pues esta situación habría generado varias situaciones delicadas que requieren atención, como el cierre sostenido del comercio en zonas estratégicas de la ciudad, particularmente en el Centro y en barrios del suroriente y del suroccidente”, agregó.