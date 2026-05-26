Agentes de tránsito de Cali fueron atacados con explosivos en inmediaciones de Universidad del Valle: “logramos huir”

Un grupo de funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali fue víctima de una agresión con explosivos en la calle 16 con carrera 95, en inmediaciones de la Universidad del Valle.

Jorge Vergara, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad de esa ciuad, explicó qué sucedió.

“Encapuchados, sobre la calle 16, arrojaron tres bombas incendiarias donde teníamos el puesto de control, afortunadamente no resultaron agentes de tránsito lesionados, ni afectaciones en la logística que se encontraba en el sitio, motos y una camioneta, logramos huir del sitio y por fortuna no pasó nada”, manifestó.

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Además, recordó que los guardas de tránsito y reguladores buscan promover una cultura vial, donde haya orden y responsabilidad al momento de desplazarse por las calles de la ciudad.

Panoramica de la ciudad de cali Foto: WIRMAN RÍOS

“Hacemos un llamado a la cordura a este tipo de ciudadanos que quieren desestabilizar el trabajo, la labor que como agentes de tránsito hacemos a diario en las diferentes vías de la ciudad y es velar por la seguridad vial y salvaguardar la integridad o vidas de los actores viales”, indicó Vergara.

Este es uno más de los recurrentes ataques contra los agentes de tránsito de la capital el Valle, de hecho uno de los episodios más recientes ocurrió el 28 de abril en cercanías al centro comercial Jardín Plaza, donde uno de sus funcionarios fue arrollado durante labores de regulación y sufrió con una fractura de tibia y peroné.

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Inlcuso, este martes se conoció la condena a tres años de prisión a Henry Alexis Velasco Rodríguez, el hombre que agredió verbalmente con insultos racistas al agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas mientras cumplía sus funciones en Cali.

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El caso se convirtió en uno de los episodios de discriminación racial más visibles de los últimos años debido a la grabación que circuló masivamente en redes sociales.

En las imágenes grabadas, en mayo del 2025, se observa cómo el agresor persigue e insulta al funcionario con expresiones ofensivas relacionadas con su color de piel, mientras el agente intenta mantener la calma y evitar una confrontación.