Preocupante advertencia de John Ratcliffe, director de la CIA, tras conversaciones con asesores de Donald Trump

La inteligencia artificial volvió a ocupar un lugar central en el debate sobre la seguridad nacional de Estados Unidos, luego de que el director de la CIA, John Ratcliffe, advirtiera sobre el potencial de los modelos más avanzados de esta tecnología. Durante una intervención pública en Washington, el funcionario comparó sus capacidades con las de las armas nucleares, en medio del endurecimiento de las políticas del gobierno de Donald Trump para restringir el acceso a estas herramientas.

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La comparación de la IA con “armas nucleares digitales”

En su intervención, Ratcliffe aseguró que el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial representa un desafío estratégico para Estados Unidos y defendió la necesidad de proteger esta tecnología frente a posibles amenazas externas.

“No sería descabellado, como ya hemos mencionado, comparar sus capacidades con las de armas nucleares digitales”, declaró Ratcliffe, al referirse a las conversaciones sobre inteligencia artificial que ha sostenido con los asesores del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ratcliffe aseguró que la IA más avanzada puede equipararse a las "armas nucleares digitales". Foto: Getty Images

Las declaraciones del director de la CIA se producen en un contexto en el que la administración estadounidense ha reforzado las medidas relacionadas con el acceso a modelos avanzados de inteligencia artificial, al considerar que su desarrollo tiene implicaciones directas para la seguridad nacional.

Restricciones a modelos de IA y prioridad frente a China

Como parte de ese cambio de estrategia, Washington ordenó el 12 de junio a Anthropic, empresa estadounidense especializada en inteligencia artificial con sede en San Francisco, restringir el acceso a sus modelos más avanzados, Mythos 5 y Fable 5, mediante un sistema de “control de exportación”.

Fable 5 y Mythos 5 dejaron de estar disponibles para los usuarios. Foto: Getty Images

Días después, las autoridades flexibilizaron parcialmente la medida para Mythos 5, permitiendo nuevamente su uso a un grupo de socios estadounidenses. Sin embargo, la versión para el público general de Fiable 5, con funciones limitadas, continúa fuera de línea.

En paralelo, OpenAI anunció el lanzamiento de su modelo GPT-5.6, cuyo acceso quedó reservado únicamente para un grupo de socios locales autorizados por la Casa Blanca.

Durante su intervención, Ratcliffe reiteró que las “tecnologías emergentes” constituyen “su máxima prioridad”, al considerar que representan un asunto estratégico “al mismo nivel que China”, en línea con la visión adoptada por el gobierno de Donald Trump.

La CIA fortalece su estrategia en ciberseguridad

El director de la CIA también manifestó su preocupación por los intentos de países considerados adversarios de Estados Unidos de obtener ventajas tecnológicas.

Durante una conferencia organizada por AWS, la división de computación en la nube de Amazon, Ratcliffe afirmó que existen actores interesados en “robar y manipular” la tecnología desarrollada por su país.

Como respuesta a este panorama, explicó que la agencia ha impulsado una reorganización interna para fortalecer sus capacidades en materia de ciberseguridad. Además, confirmó que ha sostenido reuniones con Elon Musk, director de SpaceX, así como con directivos de Amazon, Google y Dell, con el objetivo de abordar los retos que plantea el desarrollo y la protección de las tecnologías de inteligencia artificial.

*Con información de AFP.