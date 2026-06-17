Si nació entre 1945 y 1965, podría tener una capacidad que muchas personas envidian

Durante mucho tiempo, el año de nacimiento fue considerado un simple dato demográfico sin mayor relevancia. Sin embargo, investigaciones recientes han comenzado a demostrar que crecer en una determinada época podría influir en el desarrollo de ciertas habilidades.

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En este sentido, quienes nacieron entre 1945 y 1965 parecen destacar por una mayor capacidad para gestionar sus emociones y priorizar aquello que realmente merece atención. Esta característica, explicada por la teoría de la selectividad socioemocional desarrollada por un experto de la Universidad de Stanford, sugiere que estas personas tienden a concentrar su energía en aspectos significativos y a minimizar preocupaciones secundarias.

Los expertos consideran que haber vivido la transición entre la era analógica y la digital pudo contribuir al desarrollo de esta habilidad, favoreciendo una relación más equilibrada con el estrés cotidiano.

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La psicóloga Laura Carstensen, investigadora de la Universidad de Stanford, planteó la teoría de la selectividad socioemocional para explicar cómo cambian las prioridades de las personas a lo largo de la vida. Según este enfoque, cuando los individuos perciben que el tiempo es un recurso más valioso y limitado, tienden a enfocar su atención en aquello que les brinda mayor bienestar emocional y satisfacción personal.

Bajo esta perspectiva, muchas personas optan por dedicar más tiempo a fortalecer vínculos cercanos y a participar en actividades que les generan calma y felicidad. En lugar de invertir energía en discusiones poco relevantes o situaciones que provocan tensión innecesaria, suelen priorizar experiencias positivas y relaciones significativas que contribuyan a una mejor calidad de vida.

Según el DANE, en el país hay 7.891.331 personas mayores de 60 años. Foto: Getty Images

La transición de una sociedad predominantemente analógica a una marcada por la tecnología digital representó uno de los cambios más profundos de las últimas décadas. Quienes nacieron entre 1945 y 1965 fueron testigos de transformaciones sociales, económicas y tecnológicas que modificaron la forma de trabajar, comunicarse y relacionarse con el mundo, obligándolos a adaptarse constantemente.

De acuerdo con lo reseñado por Okdiario, estas experiencias contribuyeron al desarrollo de una mayor capacidad para afrontar desafíos y encontrar soluciones prácticas ante los problemas cotidianos. Esta fortaleza emocional les permite distinguir con mayor facilidad qué situaciones requieren atención y cuáles pueden quedar en segundo plano, reduciendo así el impacto del estrés.

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No obstante, los expertos aclaran que esta habilidad no depende únicamente de la edad o la generación, sino de la capacidad de regular las emociones, gestionar la atención y poner las dificultades en perspectiva.