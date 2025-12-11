Suscribirse

Confidenciales

Bogotá aseguró los recursos para la continuación del metro en 2026: el BID y el Banco Mundial le hicieron millonarios préstamos

Con este anuncio, la Alcaldía busca “blindar” al proyecto de infraestructura más importante del país.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 9:30 p. m.
-
Alcalde Carlos Fernando Galán en la llegada del primer tren del Metro de Bogotá. | Foto: Guillermo Torres / Semana

La Administración Distrital confirmó este miércoles que quedó garantizada la financiación del Metro de Bogotá para 2026, luego de la aprobación de dos créditos internacionales por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto total de 1.060 millones de dólares.

Contexto: Gustavo Petro encendió las alarmas al proponer recortar la inversión del metro de Bogotá: “Vamos hacia una emergencia”

Así lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán, quien además dijo que los recursos conseguidos aseguran la continuidad del proyecto de infraestructura más importante de la ciudad en más de ocho décadas.

Según explicó el mandatario, la primera línea del Metro alcanzará cerca del 90 por ciento de avance durante el próximo año, una meta que, según dijo, solo es posible gracias al cierre financiero logrado con los organismos multilaterales.

Galán insistió en que la ciudad no podía permitirse ningún riesgo sobre un proyecto que transformará de manera estructural la movilidad y que impactará la vida diaria de millones de bogotanos.

Contexto: Metro de Bogotá: así transformará la movilidad de la ciudad
Ya está en Colombia el segundo tren del metro de Bogotá.
Ya está en Colombia el segundo tren del metro de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

El Distrito aseguró que los créditos cuentan con garantías reales y condiciones que permiten blindar la ejecución, incluso en escenarios de cambios políticos o presupuestales.

La prioridad ahora será mantener el ritmo de obra y avanzar en los frentes que permitirán, en 2026 y 2027, la instalación de sistemas férreos, pruebas y adecuaciones para la operación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro habla de “cuerdas de la guitarra de la misma frecuencia o movimiento cuántico de un electrón”

2. William Rincón, director de la Policía, se refirió en el Senado al asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón: “Perdió su dignidad”

3. Habló la madre de niña de tres años encontrada en un costal en la Guajira: “Cuando pregunté por la niña, ya no estaba”

4. ¿Qué hará EE. UU. con el petróleo confiscado? Nuevas sanciones golpean a Venezuela en medio de la escalada en el Caribe

5. Gustavo Petro dio vía libre a la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Metro de BogotáCarlos Fernando GalánBanco Mundial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.