Confidenciales
Bogotá aseguró los recursos para la continuación del metro en 2026: el BID y el Banco Mundial le hicieron millonarios préstamos
Con este anuncio, la Alcaldía busca “blindar” al proyecto de infraestructura más importante del país.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
La Administración Distrital confirmó este miércoles que quedó garantizada la financiación del Metro de Bogotá para 2026, luego de la aprobación de dos créditos internacionales por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto total de 1.060 millones de dólares.
Garantizada la financiación del Metro de Bogotá en 2026.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) December 11, 2025
Hoy confirmamos la aprobación de dos créditos del @BancoMundial y del @el_BID por 1060 millones de dólares que asegurarán la continuidad en el 2026 del proyecto que Bogotá lleva esperando por más de 80 años.
El próximo… pic.twitter.com/hkbgek0GmG
Así lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán, quien además dijo que los recursos conseguidos aseguran la continuidad del proyecto de infraestructura más importante de la ciudad en más de ocho décadas.
Según explicó el mandatario, la primera línea del Metro alcanzará cerca del 90 por ciento de avance durante el próximo año, una meta que, según dijo, solo es posible gracias al cierre financiero logrado con los organismos multilaterales.
Galán insistió en que la ciudad no podía permitirse ningún riesgo sobre un proyecto que transformará de manera estructural la movilidad y que impactará la vida diaria de millones de bogotanos.
El Distrito aseguró que los créditos cuentan con garantías reales y condiciones que permiten blindar la ejecución, incluso en escenarios de cambios políticos o presupuestales.
La prioridad ahora será mantener el ritmo de obra y avanzar en los frentes que permitirán, en 2026 y 2027, la instalación de sistemas férreos, pruebas y adecuaciones para la operación.