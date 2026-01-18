Finanzas

Así va la competencia por las tarjetas de crédito en el país. Estos son los bancos con más plásticos

Este medio de pago viene al alza luego de que el número de tarjetas cayera en 2023 y 2024. Menores tasas de interés, entre las explicaciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
18 de enero de 2026, 4:02 p. m.
Son 28 entidades financieras las que emiten tarjetas de crédito en el país.
Son 28 entidades financieras las que emiten tarjetas de crédito en el país. Foto: Getty Images/Image Source

Luego de un periodo de casi dos años de altas tasas de interés, los colombianos han vuelto a endeudarse y uno de los principales mecanismos son las tarjetas de crédito, de las cuales al cierre de noviembre circulaban 15,2 millones. Si bien es una cifra inferior para la cantidad de población (muchos tienen más de un plástico), representa una recuperación.

En 2022 había 16 millones de tarjetas de crédito en Colombia, pero en 2023 esa cifra cayó a 14,9 millones. En 2024 volvió a retroceder a 14,6 millones y el año pasado se recuperó en 657.000 plásticos. En este resultado no solo influye el abaratamiento del crédito, que también ha servido para aumentar las compras de vehículos, sino también la fuerte competencia entre los bancos.

¿Cuántas tarjetas de crédito puede tener una sola persona en Colombia?

El más reciente reporte del sistema financiero indica que Bancolombia se mantiene como el banco con más tarjetas emitidas, con un total de 2,67 millones, de las cuales 1,2 millones son de la franquicia Mastercard, 874.000 de Visa y 571.000 de American Express.

El segundo banco con más dinero plástico es Falabella con 1,8 millones de tarjetas de crédito. En el tercer puesto está Davivienda, que tiene 1,6 millones, y el cuarto es Davibank (antiguo Colpatria) con 1,5 millones. No obstante, si se tiene en cuenta que estas dos últimas entidades ahora forman parte de un mismo grupo económico, en conjunto superarían a Bancolombia con 3,1 millones de tarjetas.

Empresas

Local de Almacenes Éxito en Multiplaza fue clausurado: esto es lo que se sabe hasta el momento

Empresas

Supersociedades someterá al Deportivo Pereira a control tras dura crisis financiera: esto es lo que viene para el equipo

Empresas

Elegido nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol: es representante de los trabajadores y presidente de la USO

Empresas

Marcela Meléndez designada nueva directora ejecutiva de Fedesarrollo

Empresas

¿Pueden despedirlo de su trabajo por el aumento al salario mínimo? MinTrabajo se pronunció en SEMANA

Empresas

Ley laboral en Colombia: trabajadores pueden exigir este derecho aunque los jefes se opongan

Empresas

Corte Suprema señala que empleadores no pueden despedir a trabajadores sin justa causa 3 años antes de cumplir edad para la pensión

Tecnología

Estafadores comienzan diciembre con una peligrosa técnica para vaciar el dinero de tarjetas de crédito y cuentas bancarias

Consumo inteligente

Estos son los lugares donde expertos en banca no recomiendan pagar con tarjetas de crédito

Cápsulas

El 97,7% de los colombianos percibe el fraude como un problema frecuente, según DataCrédito Experian

Bancolombia ofrece compra de cartera desde la tarjeta de crédito
Bancolombia se mantiene como el mayor emisor de tarjetas de crédito. Foto: Montaje: fotos GUILLERMO TORRES REINA- Semana / Getty

El top 5 lo completa un banco relativamente nuevo. Se trata de Nu, el cual fue fundado por el paisa David Vélez, hoy uno de los hombres más ricos de Colombia. Esta entidad, cuya casa matriz está en Brasil, tiene 1,3 millones de plásticos emitidos en el país.

Los clientes de las 28 entidades financieras que emiten tarjetas de crédito en el país realizaron compras por 50 billones de pesos en noviembre y avances en efectivo por 2,6 billones. Así mismo, cuentan con un cupo de crédito de 87 billones de pesos sin utilizar.

Estos son los lugares donde expertos en banca no recomiendan pagar con tarjetas de crédito

En lo que respecta a las tarjetas débito, el número es mucho mayor y alcanza 51,3 millones. De nuevo Bancolombia ocupa el primer lugar con casi 20 millones de plásticos; le siguen, en su orden, Davivienda, Banco Agrario, BBVA y AV Villas.

Con las tarjetas de débito de las 30 entidades financieras que las emiten en el país, en noviembre se hicieron compras por 126 billones de pesos y retiros por 33,9 billones.

El sistema recibirá tarjetas débito y crédito Visa Mastercard.
Davivienda es el segundo mayor emisor de tarjetas débito. Foto: Bernardo Peña/ El País

La Superintendencia Financiera informó, además, que tras dos años de caída en las utilidades del sector, la recuperación fue evidente en 2025. Entre enero y noviembre, las ganancias de todo el sistema financiero se ubicaron en 122 billones de pesos. De ese monto, 24,8 billones correspondieron a las entidades y el resto a los rendimientos generados para sus clientes.

Por tipo de entidad, los que más ganan dinero son los establecimientos de crédito (14,2 billones de pesos), seguidos de las aseguradoras (3,6 billones); mientras que desde el punto de vista de los clientes, los que reciben más rendimientos son los afiliados a fondos de pensiones y cesantías (56,8 billones) y los que tienen inversiones en fondos fiduciarios (31 billones).

Más de Empresas

La tarjeta de crédito más codiciada de Colombia: la Black.

Así va la competencia por las tarjetas de crédito en el país. Estos son los bancos con más plásticos

SUPERMERCADOS

Local de Almacenes Éxito en Multiplaza fue clausurado: esto es lo que se sabe hasta el momento

El Deportivo Pereira vive una crisis institucional tras las denuncias por incumplimientos de pagos y aportes de seguridad social a sus jugadores.

Supersociedades someterá al Deportivo Pereira a control tras dura crisis financiera: esto es lo que viene para el equipo

César loza Presidente de la USO

Elegido nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol: es representante de los trabajadores y presidente de la USO

Marcela Meléndez

Marcela Meléndez designada nueva directora ejecutiva de Fedesarrollo

Ley permite despido de empleados enfermos en Colombia en estos casos: ¿Qué deben saber?.

¿Pueden despedirlo de su trabajo por el aumento al salario mínimo? MinTrabajo se pronunció en SEMANA

propone un programa de orientación sociocultural que permita a los jóvenes transitar de la educación escolar hacia la educación posmedia y, posteriormente, hacia el mercado laboral.

Ley laboral en Colombia: trabajadores pueden exigir este derecho aunque los jefes se opongan

No

Corte Suprema señala que empleadores no pueden despedir a trabajadores sin justa causa 3 años antes de cumplir edad para la pensión

Marcha gremios de trabajadores

Central Unitaria de Trabajadores convocó nueva jornada de concentraciones para el jueves 15 de enero

GETTY IMAGES

Famosa pastelería colombiana se fue a la quiebra luego de 40 años de tradición: fuertes pérdidas

Noticias Destacadas