Así va la competencia por las tarjetas de crédito en el país. Estos son los bancos con más plásticos

Luego de un periodo de casi dos años de altas tasas de interés, los colombianos han vuelto a endeudarse y uno de los principales mecanismos son las tarjetas de crédito, de las cuales al cierre de noviembre circulaban 15,2 millones. Si bien es una cifra inferior para la cantidad de población (muchos tienen más de un plástico), representa una recuperación.

En 2022 había 16 millones de tarjetas de crédito en Colombia, pero en 2023 esa cifra cayó a 14,9 millones. En 2024 volvió a retroceder a 14,6 millones y el año pasado se recuperó en 657.000 plásticos. En este resultado no solo influye el abaratamiento del crédito, que también ha servido para aumentar las compras de vehículos, sino también la fuerte competencia entre los bancos.

¿Cuántas tarjetas de crédito puede tener una sola persona en Colombia?

El más reciente reporte del sistema financiero indica que Bancolombia se mantiene como el banco con más tarjetas emitidas, con un total de 2,67 millones, de las cuales 1,2 millones son de la franquicia Mastercard, 874.000 de Visa y 571.000 de American Express.

El segundo banco con más dinero plástico es Falabella con 1,8 millones de tarjetas de crédito. En el tercer puesto está Davivienda, que tiene 1,6 millones, y el cuarto es Davibank (antiguo Colpatria) con 1,5 millones. No obstante, si se tiene en cuenta que estas dos últimas entidades ahora forman parte de un mismo grupo económico, en conjunto superarían a Bancolombia con 3,1 millones de tarjetas.

Bancolombia se mantiene como el mayor emisor de tarjetas de crédito. Foto: Montaje: fotos GUILLERMO TORRES REINA- Semana / Getty

El top 5 lo completa un banco relativamente nuevo. Se trata de Nu, el cual fue fundado por el paisa David Vélez, hoy uno de los hombres más ricos de Colombia. Esta entidad, cuya casa matriz está en Brasil, tiene 1,3 millones de plásticos emitidos en el país.

Los clientes de las 28 entidades financieras que emiten tarjetas de crédito en el país realizaron compras por 50 billones de pesos en noviembre y avances en efectivo por 2,6 billones. Así mismo, cuentan con un cupo de crédito de 87 billones de pesos sin utilizar.

Estos son los lugares donde expertos en banca no recomiendan pagar con tarjetas de crédito

En lo que respecta a las tarjetas débito, el número es mucho mayor y alcanza 51,3 millones. De nuevo Bancolombia ocupa el primer lugar con casi 20 millones de plásticos; le siguen, en su orden, Davivienda, Banco Agrario, BBVA y AV Villas.

Con las tarjetas de débito de las 30 entidades financieras que las emiten en el país, en noviembre se hicieron compras por 126 billones de pesos y retiros por 33,9 billones.

Davivienda es el segundo mayor emisor de tarjetas débito. Foto: Bernardo Peña/ El País

La Superintendencia Financiera informó, además, que tras dos años de caída en las utilidades del sector, la recuperación fue evidente en 2025. Entre enero y noviembre, las ganancias de todo el sistema financiero se ubicaron en 122 billones de pesos. De ese monto, 24,8 billones correspondieron a las entidades y el resto a los rendimientos generados para sus clientes.

Por tipo de entidad, los que más ganan dinero son los establecimientos de crédito (14,2 billones de pesos), seguidos de las aseguradoras (3,6 billones); mientras que desde el punto de vista de los clientes, los que reciben más rendimientos son los afiliados a fondos de pensiones y cesantías (56,8 billones) y los que tienen inversiones en fondos fiduciarios (31 billones).