Estos son los lugares donde expertos en banca no recomiendan pagar con tarjetas de crédito

En el país, miles de personas utilizan las tarjetas de crédito como una de las formas de pago para sus necesidades diarias. Sin embargo, los expertos en la materia recomiendan tener especial cuidado con los lugares donde se utilizan los plásticos.

Por medio del portal El Diario NY se destaca una serie de lugares en los cuales no es recomendable pagar con tarjeta de crédito.

Las gasolineras aparecen en primer lugar, debido al gran número de personas que pasan por estos sitios, lo que puede causar serios problemas de seguridad. Se recomienda, en estos casos, cancelar los servicios con dinero en efectivo.

Las personas deben verificar la plataformas antes de realizar por pagos por medio de sus tarjetas. | Foto: rawpixel.com

Además, señala el medio citado que, en algunos países, se realizan una serie de retenciones financieras al momento de pagar la gasolina, por lo cual podrían verse afectadas las finanzas de los usuarios.

En segundo lugar, aparecen los hoteles o los centros vacacionales. En estos lugares se cobran una serie de anticipos para poder realizar la reserva.

Asimismo, en muchas ocasiones se imponen multas por cancelación o por daños generados durante la utilización de los servicios.

Por último, al estar en lugares concurridos, se corre el riesgo de que la tarjeta de crédito sea clonada. Además, si la persona utiliza el plástico, debe verificar que se cobren los valores acordados y que no se impongan costos adicionales sin previo aviso.

Otro de los lugares donde no es recomendable usar la tarjeta de crédito son las plataformas de compras en línea. En ellas se corre el riesgo de que los datos de la persona sean clonados o que los delincuentes se apropien de información clave para desocupar sus cuentas.

Uno de los mecanismos que se recomienda para tener mayor seguridad al realizar compras es verificar que los pagos se efectúen por medio de los perfiles oficiales de las plataformas.

Las tarjetas de crédito son uno de los blancos favoritos de los delincuentes. | Foto: Getty Images

Las personas no deben ingresar a través de enlaces o páginas externas para realizar sus pagos. Además, no deben proporcionar datos adicionales ni pagar suscripciones al momento de hacer sus pedidos.

Por último, los usuarios del sistema financiero deben mantener un control especial sobre sus productos para no caer en manos de delincuentes.