Suscribirse

Finanzas

Estos son los lugares donde expertos en banca no recomiendan pagar con tarjetas de crédito

Miles de personas utilizan las tarjetas de crédito para el pago de servicios y productos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

14 de noviembre de 2025, 12:13 a. m.
Las tarjetas sin contacto usan la tecnología NFC para realizar cualquier operación de compra.
Las personas deben tener precaución. | Foto: Getty Images

En el país, miles de personas utilizan las tarjetas de crédito como una de las formas de pago para sus necesidades diarias. Sin embargo, los expertos en la materia recomiendan tener especial cuidado con los lugares donde se utilizan los plásticos.

Por medio del portal El Diario NY se destaca una serie de lugares en los cuales no es recomendable pagar con tarjeta de crédito.

Contexto: ¿Cuántas tarjetas de crédito puede tener una sola persona en Colombia?

Las gasolineras aparecen en primer lugar, debido al gran número de personas que pasan por estos sitios, lo que puede causar serios problemas de seguridad. Se recomienda, en estos casos, cancelar los servicios con dinero en efectivo.

Aunque en el país el efectivo domina con un 79%, en el comercio electrónico, al excluir el efectivo, la preferencia se inclina por transferencias bancarias o pagos PSE, con el 63,9% de participación, seguidos de pagos con tarjetas crédito o débito.
Las personas deben verificar la plataformas antes de realizar por pagos por medio de sus tarjetas. | Foto: rawpixel.com

Además, señala el medio citado que, en algunos países, se realizan una serie de retenciones financieras al momento de pagar la gasolina, por lo cual podrían verse afectadas las finanzas de los usuarios.

En segundo lugar, aparecen los hoteles o los centros vacacionales. En estos lugares se cobran una serie de anticipos para poder realizar la reserva.

Asimismo, en muchas ocasiones se imponen multas por cancelación o por daños generados durante la utilización de los servicios.

Por último, al estar en lugares concurridos, se corre el riesgo de que la tarjeta de crédito sea clonada. Además, si la persona utiliza el plástico, debe verificar que se cobren los valores acordados y que no se impongan costos adicionales sin previo aviso.

Otro de los lugares donde no es recomendable usar la tarjeta de crédito son las plataformas de compras en línea. En ellas se corre el riesgo de que los datos de la persona sean clonados o que los delincuentes se apropien de información clave para desocupar sus cuentas.

Contexto: Contrario a lo que se piensa, los jóvenes manejan el crédito con madurez, compromiso y alta participación financiera

Uno de los mecanismos que se recomienda para tener mayor seguridad al realizar compras es verificar que los pagos se efectúen por medio de los perfiles oficiales de las plataformas.

La estafa la pueden cometer en cuestión de minutos.
Las tarjetas de crédito son uno de los blancos favoritos de los delincuentes. | Foto: Getty Images

Las personas no deben ingresar a través de enlaces o páginas externas para realizar sus pagos. Además, no deben proporcionar datos adicionales ni pagar suscripciones al momento de hacer sus pedidos.

Por último, los usuarios del sistema financiero deben mantener un control especial sobre sus productos para no caer en manos de delincuentes.

Asimismo, al momento de salir del país, deben verificar con el banco en el cual tienen su cuenta si se deben pagar valores adicionales por el uso de las tarjetas en el extranjero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Melania Trump sorprende en la Casa Blanca con una orden ejecutiva que cambiará la vida de miles de jóvenes en Estados Unidos

2. La razón por la que la obra maestra de Luis Díaz en Berlín no pudo ser tenida en cuenta para el Premio Puskás: sorpresa total

3. Procuraduría confirmó suspensión del alcalde Vásquez y continúa investigación por presunta participación política

4. ¿Por qué es festivo el lunes 17 de noviembre en Colombia? Solo quedan 3 feriados este 2025

5. Procuraduría aclara que elección del Contralor de Cali no está suspendida y que el proceso debe continuar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tarjetas de Créditotarjetaspeligros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.