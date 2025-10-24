¿Cuántas tarjetas de crédito puede tener una sola persona en Colombia?

Desde la creación de las tarjetas de crédito, miles de personas en todo el mundo cuentan con estos plásticos con el objetivo de pagar los servicios adquiridos o dividir los costos en cuotas que puedan ser pagadas a futuro.

En Colombia, un amplio porcentaje del sistema financiero del país ofrece tarjetas de crédito. Algunos usuarios cumplen con el pago de sus obligaciones de manera rutinaria, mientras que otros presentan grandes deudas e incluso enfrentan procesos judiciales.

Una de las principales dudas que tienen las personas es si existe un límite de tarjetas de crédito con las cuales puede contar un solo usuario del sistema financiero.

La idea de las tarjetas de crédito nació por un descuido en un restaurante. | Foto: Getty Images

Lo primero que se debe aclarar es que las leyes del país no establecen un número máximo de plásticos a los que puede acceder un ciudadano. Una misma persona puede tener productos financieros de diversas entidades y utilizarlos libremente.

Sin embargo, cuando una persona hace mal uso de las tarjetas, puede ser reportada en bases de datos negativas, lo que podría impedirle acceder a nuevos productos financieros y afectar su credibilidad ante las instituciones bancarias del país.

¿Qué dicen los expertos?

El creador de contenido Simón Gómez, quien realiza diversos videos sobre economía en TikTok, explicó los beneficios y perjuicios de contar con varias tarjetas de crédito:

“¿Conviene tener más de una tarjeta de crédito? La respuesta es: depende. Como hemos mencionado anteriormente, tener más de una tarjeta puede ser muy bueno si se saben aprovechar los descuentos, promociones, beneficios, etcétera. Pero, si no las sabemos controlar bien, el riesgo de sobreendeudamiento aumenta”.

Por otra parte, destacó cómo debe ser el proceso para que una persona ingrese al mundo financiero y aprenda a manejar las tarjetas de crédito:

“También está el hecho de que posiblemente tengamos que pagar múltiples cuotas de manejo. Lo recomendable es empezar con una sola, aprender a utilizarla y manejarla, y después, más adelante, considerar otra si verdaderamente la necesitamos o sabemos usarla correctamente”.

Por último, es importante señalar que, al momento de solicitar una tarjeta de crédito, las personas pueden consultar cuál es el plástico que mejor se adapta a sus necesidades y los beneficios que ofrece cada entidad.