La Alcaldía de Medellín informó que durante 2026 se sumarán 800 nuevos estudiantes al programa de subsidio de transporte escolar, que otorga recargas en la Tarjeta Cívica para facilitar los desplazamientos hacia las instituciones educativas.

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Medellín ampliará subsidio de transporte escolar

La Alcaldía de Medellín anunció la ampliación del subsidio de transporte escolar que permite a estudiantes de la ciudad movilizarse hacia sus instituciones educativas mediante recargas en la Tarjeta Cívica.

Según la administración distrital, durante este año se incorporarán 800 nuevos beneficiarios.

Esto hace parte de la estrategia de permanencia escolar que busca reducir las barreras económicas para acceder a la educación.

La iniciativa forma parte del programa de transporte escolar liderado por la Secretaría de Educación, que financia recargas para estudiantes matriculados en instituciones oficiales o de cobertura contratada.

El objetivo es que los alumnos puedan desplazarse diariamente en el sistema integrado de transporte sin que el costo del pasaje se convierta en un obstáculo para asistir a clases.

De acuerdo con información oficial, en lo corrido de 2026 ya se han activado cerca de 793 tarjetas para estudiantes de 42 instituciones educativas, mientras que el programa continúa ampliándose para alcanzar a más beneficiarios en los próximos meses.

Este año beneficiaremos a 800 estudiantes nuevos con recargas en la Tarjeta Cívica 🚍🎒, alcanzando entre 35.000 y 50.000 estudiantes en Medellín que reciben este apoyo para su movilidad y permanencia escolar. 💙📚 pic.twitter.com/RtFUf75Cmt — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) March 9, 2026

Tarifa diferencial para estudiantes en el Metro de Medellín y sistema integrado de transporte

La medida se articula con el perfil estudiantil del sistema de transporte masivo, que ofrece tarifas diferenciales en la red integrada que incluye metro, metrocables, tranvía, Metroplús y rutas alimentadoras.

Con este esquema, la administración local espera fortalecer la asistencia a clases y disminuir los riesgos de deserción escolar asociados a dificultades de movilidad.

La Alcaldía también indicó que el programa ha incrementado su cobertura en los últimos años.

Actualmente, los cupos disponibles para estudiantes que reciben este tipo de apoyo pasaron de 37.500 a cerca de 50.000 beneficiarios en educación básica, media y superior, principalmente de hogares de estratos 1, 2 y 3 del área metropolitana.

El programa, que funciona a través de recargas en la Tarjeta Cívica del Metro de Medellín, pretende seguir ampliando su cobertura durante el año.

De esta forma, cada vez más estudiantes de instituciones oficiales de Medellín podrán desplazarse a sus colegios sin que el costo del transporte represente una barrera para continuar con su proceso educativo.

Con esta ampliación, el distrito busca consolidar el transporte escolar como una herramienta clave para garantizar la permanencia educativa.