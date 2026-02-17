SEMANA conoció en exclusiva la acusación de 83 páginas en contra del exgobernador de Santander, coronel (r) Hugo Heliodo Aguilar Naranjo, por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración de un millonario contrato 1724 de agosto del año 2007.

En el documento firmado por la Fiscalía Cuarta delegada para la Corte Suprema de Justicia se señala que el contrato tenía como objetivo el apoyo financiero por parte del Departamento a la Fundación para efectuar el proyecto de ‘Apoyo para la Adquisición de Regalos para la Celebración del Aguinaldo Feliz de los Niños del Departamento’.

El coronel (r) Hugo Aguilar, el hombre que le disparó a Pablo Escobar, habla del arma, el reloj de oro y el bigote rasurado al cadáver del exnarco por parte de la DEA

Este contrato tuvo un valor cercano a los 650 millones de pesos que se “invertirían” por parte de la Gobernación “de acuerdo al proyecto visibilizado”.

Sin embargo, para la Fiscalía General, tanto en la celebración como en la ejecución del contrato se presentaron varias irregularidades, representando así un claro y constante incumplimiento de los principios de contratación.

“De acuerdo con el artículo 355 de la Carta Política, el objeto de los contratos que se suscriban con fundamentos en el mismo debe ser el de impulsar programas y actividades de interés público acorde con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo, lo que se traduce en el desarrollo a través del contrato del objeto del contrato 1724, que traduce claramente una adquisición, es decir, un contrato de compraventa y no desarrollo en manera alguna el objeto del Cooperante”, añade la acusación.

En este sentido, se advierte que la compra de los juguetes para niños no cabía en el calificativo de “interés público”. Igualmente, la fundación que recibió el contrato no contaba con la experiencia necesaria para el tema.

Coronel (r) Hugo Aguilar aceptó ante la JEP que participó en la creación de ‘los Pepes’, la banda dedicada a perseguir a Pablo Escobar

“La entidad contratista no demostró experiencia previa ni resultados satisfactorios que acreditaran la capacidad técnica y administrativa para realizar el objetivo del contrato; con lo que se vulneraron los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva y moralidad”, añadió.

Además, las pruebas documentales y técnicas indican que se encontraron modificaciones injustificadas en la compra de los juguetes para niños y niñas.

Durante la audiencia, Aguilar Naranjo relató y entregó ante los magistrados Juan Ramón Martínez y Heydi Patricia Baldosea de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, un mapa cartográfico de una finca llamada Gorgona, Santander. Foto: Cortesía para El País

“Se contrató la dotación de 130.000 juguetes, sin la realización de estadística, medición o diagnóstico alguno. Se desconoce el sustento o justificación, el valor unitario de los juguetes; ‘ajustándolo’ a los términos de la propuesta”, especifica la acusación contra el coronel en retiro.

El exgobernador deberá responder en juicio por los delitos de peculado por apropiación agravado (por la cuantía de 416 millones de pesos) y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El coronel (r) Aguilar ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. Estos hechos tienen relación con las alianzas que realizó con grupos paramilitares en su campaña para la Gobernación de Santander.