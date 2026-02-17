Judicial

Primicia | Esta es la acusación contra el coronel (r) Hugo Aguilar por corrupción en contrato para la compra de juguetes para Navidad

Los hechos se presentaron en 2007 cuando era gobernador de Santander.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 12:56 p. m.
El coronel (r) Hugo Heiodoro Aguilar Naranjo fue acusado por los delitos de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El coronel (r) Hugo Heiodoro Aguilar Naranjo fue acusado por los delitos de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Foto: JEP

SEMANA conoció en exclusiva la acusación de 83 páginas en contra del exgobernador de Santander, coronel (r) Hugo Heliodo Aguilar Naranjo, por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración de un millonario contrato 1724 de agosto del año 2007.

En el documento firmado por la Fiscalía Cuarta delegada para la Corte Suprema de Justicia se señala que el contrato tenía como objetivo el apoyo financiero por parte del Departamento a la Fundación para efectuar el proyecto de ‘Apoyo para la Adquisición de Regalos para la Celebración del Aguinaldo Feliz de los Niños del Departamento’.

El coronel (r) Hugo Aguilar, el hombre que le disparó a Pablo Escobar, habla del arma, el reloj de oro y el bigote rasurado al cadáver del exnarco por parte de la DEA

Este contrato tuvo un valor cercano a los 650 millones de pesos que se “invertirían” por parte de la Gobernación “de acuerdo al proyecto visibilizado”.

Sin embargo, para la Fiscalía General, tanto en la celebración como en la ejecución del contrato se presentaron varias irregularidades, representando así un claro y constante incumplimiento de los principios de contratación.

Vehículos

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

Bogotá

Dirección y horarios para encontrar trabajo: hasta el 21 de febrero la Alcaldía de Bogotá realiza una feria de empleo móvil

4 Patas

No más maltrato animal: aspirantes al congreso dialogarán acerca de este tema de cara a las elecciones

Bogotá

¿Cómo van las obras del metro por la Av. Caracas? Distrito anunció apertura en este corredor vial

Bogotá

Seguridad en los barrios de Bogotá alcanzó su mejor percepción en años: llegó al 43,6 %, según encuesta de la Cámara de Comercio

Nación

“Un masaje tántrico”: la historia del fisioterapeuta que aprovechó las consultas con pacientes para hacer tocamientos indebidos

Bogotá

¿Bajará el pasaje de TransMilenio? Alcalde Carlos Fernando Galán responde a los ciudadanos

Nación

Imputado por corrupción el exgobernador Hugo Aguilar; habrían hecho fiestas con los regalos de navidad de los niños

Nación

La Fiscalía imputará cargos al exgobernador de Santander Hugo Aguilar por hechos de corrupción

Confidenciales

Corte Suprema absolvió a Hugo Aguilar en proceso por contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado

YouTube video VDxOiRETANs thumbnail

“De acuerdo con el artículo 355 de la Carta Política, el objeto de los contratos que se suscriban con fundamentos en el mismo debe ser el de impulsar programas y actividades de interés público acorde con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo, lo que se traduce en el desarrollo a través del contrato del objeto del contrato 1724, que traduce claramente una adquisición, es decir, un contrato de compraventa y no desarrollo en manera alguna el objeto del Cooperante”, añade la acusación.

En este sentido, se advierte que la compra de los juguetes para niños no cabía en el calificativo de “interés público”. Igualmente, la fundación que recibió el contrato no contaba con la experiencia necesaria para el tema.

Coronel (r) Hugo Aguilar aceptó ante la JEP que participó en la creación de ‘los Pepes’, la banda dedicada a perseguir a Pablo Escobar

“La entidad contratista no demostró experiencia previa ni resultados satisfactorios que acreditaran la capacidad técnica y administrativa para realizar el objetivo del contrato; con lo que se vulneraron los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva y moralidad”, añadió.

Además, las pruebas documentales y técnicas indican que se encontraron modificaciones injustificadas en la compra de los juguetes para niños y niñas.

Durante la audiencia, Aguilar Naranjo relató y entregó ante los magistrados Juan Ramón Martínez y Heydi Patricia Baldosea de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, un mapa cartográfico de una finca llamada Gorgona, Santander,
Durante la audiencia, Aguilar Naranjo relató y entregó ante los magistrados Juan Ramón Martínez y Heydi Patricia Baldosea de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, un mapa cartográfico de una finca llamada Gorgona, Santander. Foto: Cortesía para El País

“Se contrató la dotación de 130.000 juguetes, sin la realización de estadística, medición o diagnóstico alguno. Se desconoce el sustento o justificación, el valor unitario de los juguetes; ‘ajustándolo’ a los términos de la propuesta”, especifica la acusación contra el coronel en retiro.

El exgobernador deberá responder en juicio por los delitos de peculado por apropiación agravado (por la cuantía de 416 millones de pesos) y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El coronel (r) Aguilar ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. Estos hechos tienen relación con las alianzas que realizó con grupos paramilitares en su campaña para la Gobernación de Santander.

Más de Nación

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

x

Dirección y horarios para encontrar trabajo: hasta el 21 de febrero la Alcaldía de Bogotá realiza una feria de empleo móvil

Instituciones del Estado, el sector empresarial y personajes de la cultura han sumado esfuerzos ante una emergencia sin precedentes en el departamento.

No más maltrato animal: aspirantes al congreso dialogarán acerca de este tema de cara a las elecciones

Avances Metro de Bogotá por la Avenida Caracas.

¿Cómo van las obras del metro por la Av. Caracas? Distrito anunció apertura en este corredor vial

Encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá

Seguridad en los barrios de Bogotá alcanzó su mejor percepción en años: llegó al 43,6 %, según encuesta de la Cámara de Comercio

Óscar Javier Suárez Sotomonte, fue capturado por su presunta responsabilidad en la agresión sexual a una mujer

“Un masaje tántrico”: la historia del fisioterapeuta que aprovechó las consultas con pacientes para hacer tocamientos indebidos

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.

¿Bajará el pasaje de TransMilenio? Alcalde Carlos Fernando Galán responde a los ciudadanos

x

En video: el caso de Milo, el perro abandonado en la estación de TransMilenio de la calle 45

Portada Semana, Olla podrida en el Ejército.

Fiscalía abre indagación tras portada de SEMANA sobre olla podrida en el Ejército

Noticias Destacadas