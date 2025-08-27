Suscribirse

Luis Díaz no se calló y les dijo todo a hinchas de Selección Colombia antes de eliminatorias

El futbolista del Bayern habló también sobre lo que será uno de los partidos de esta doble fecha.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025, 3:46 p. m.
Luis Díaz habló en rueda de prensa desde la concentración de la Selección Colombia
Luis Díaz se pronuncia sobre la Selección. | Foto: FCF

El jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia de Mayores medirá fuerzas con Bolivia por la fecha 17 de eliminatorias sudamericanas. Luego, el martes 9, la Tricolor jugará con Venezuela, a domicilio, por la jornada 18.

De cara al primer partido de la próxima doble fecha, que es en el Metropolitano Roberto Meléndez, Luis Díaz, una de las figuras de la escuadra patria, no se calló y se los dijo todo a los hinchas colombianos.

Contexto: Arquero del FPC fue convocado para las eliminatorias sudamericanas: no es David Ospina

Lucho afirmó que siempre necesitan el apoyo de los aficionados. También les dejó como recado que harán todo en la Selección para clasificar. Por último, pidió que se tire buena onda en general.

Primero que todo, que los necesitamos. Los jugadores somos conscientes de que no somos nada sin ellos. Decirles que vamos a entregar todo para poder clasificar. Enviarles un mensaje muy especial de mi parte, un abrazo, que hagan parte de esto, que se lo disfruten también. Que tiren buena onda con todos, con los compañeros y el cuerpo técnico”, manifestó, en entrevista con FCF Media.

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia y el Bayern Múnich
Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia y el Bayern Múnich | Foto: Captura FCF Media

El jugador del Bayern Múnich de Alemania, además, dijo que está ansioso por disputar ese partido contra Bolivia. Con un triunfo, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se clasifica.

“Estoy que me juego. Es un partido importante. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es un partido crucial y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial. Para algunos es el primero, en especial para mí. Tratar de dar el máximo como siempre lo hago. Tener el apoyo de la gente en Colombia va a ser superimportante”, expresó.

Contexto: Fifa se pronunció por las eliminatorias sudamericanas: esto se dijo sobre la Selección Colombia

El guajiro, además, habló sobre cómo se ha sentido en territorio alemán, tras su arribo al Bayern. Las impresiones del exjugador del Junior de Barranquilla son positivas.

Alemania, en general, es espectacular. Múnich es una ciudad increíble; tiene muy bonitas cosas, se come muy bien, la gente es amorosa y respetable. Muy feliz por estar acá, acomodándome todavía. Me siento muy cómodo en el grupo, en el club, en la ciudad, a la familia también le encanta”, dijo.

YouTube video player

Por último, entre otras cosas más, Lucho señaló que donde va, siente siempre el apoyo de los colombianos; así sucedió en Liverpool:

“Donde voy, hay una bandera colombiana. Estaba en Liverpool y era lo mismo, ahora estoy aquí y también lo manifiestan de muy buena manera. Siempre están apoyando, ver una bandera me llena de mucha felicidad”.

