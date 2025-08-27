Suscribirse

Arquero del FPC fue convocado para las eliminatorias sudamericanas: no es David Ospina

El anuncio ya es oficial sobre este arquero que es figura del rentado colombiano.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025, 1:56 p. m.
Anuncio de convocatoria para eliminatorias.
Anuncio de convocatoria para eliminatorias. | Foto: Getty Images

Un arquero del fútbol profesional colombiano fue convocado para las eliminatorias sudamericanas de cara a lo que será el Mundial Fifa 2026, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.

Este portero no es el experimentado David Ospina, que milita en Atlético Nacional de Medellín. Se trata de Wuilker Faríñez Aray, quien viste los colores de Águilas Doradas.

Contexto: Fifa se pronunció por las eliminatorias sudamericanas: esto se dijo sobre la Selección Colombia

David Ospina, claramente, no fue el convocado porque la lista corresponde a la selección de Venezuela, que enfrentará a Colombia en esta última doble jornada de eliminatorias sudamericanas.

Se presume que los convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia se harán oficial este jueves 28 de agosto. David Ospina tiene una alta de probabilidad de figurar en el listado patrio.

MADRID, SPAIN - MARCH 22: Wuilker Farinez of Venezuela during the International Friendly match between Argentina v Venezuela at the Estadio Wanda Metropolitano on March 22, 2019 in Madrid Spain (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)
Wuilker Faríñez, arquero venezolano. | Foto: Getty Images

Siguiendo con la lista de la selección de Venezuela, que es dirigida por el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, tres jugadores más que juegan en la Liga BetPlay aparecen.

Los otros futbolistas convocados a la selección venezolana fueron Carlos Vivas, de Equidad de Bogotá; Leonardo Flores, de Atlético Bucaramanga y Jhon Murillo, de América de Cali.

Contexto: Fifa sancionó a Argentina por lo que pasó vs. Colombia en eliminatorias: este es el castigo

Venezuela sigue firme e ilusionado con ir a la Copa del Mundo 2026. No la tiene fácil, ya que enfrentará, además de Colombia, a la Argentina de Lionel Scaloni y Lionel Messi. Esta es la lista de convocados de Batista

Rafael Romo - CD U. Católica (ECU)

Wuilker Fariñez - Águilas Doradas (COL)

Alain Baroja - Club Always Ready (BOL)

Cristopher Varela - Deportivo La Guaira

Jon Aramburu - Real Sociedad (ESP)

Alexander González - CS Emelec (ECU)

Nahuel Ferraresi - São Paulo FC (BRA)

Josua Mejías - Debreceni Vasutas SC (HUN)

Jhon Chancellor - CD U. Católica (ECU)

Wilker Ángel - EC Juventude (BRA)

Christian Makoun - PFC Levski Sofia (BUL)

Carlos Vivas - CD La Equidad (COL)

Miguel Navarro - CA Talleres (ARG)

Ronald Hernández - Atlanta United FC (USA)

Carlos Faya - Deportivo La Guaira

José Martínez - SC Corinthians (BRA)

Tomás Rincón - Santos FC (BRA)

Cristian Cásseres - Toulouse FC (FRA)

Leonardo Flores - Atlético Bucaramanga (COL)

Daniel Pereira - Austin FC (USA)

Jorge Yriarte - WKS Slask Wroclaw (POL)

Eduard Bello - U. Católica (CHI)

David Martínez - Los Angeles FC (USA)

Jefferson Savarino - Botafogo (BRA)

Telasco Segovia - Inter Miami CF (USA)

Yeferson Soteldo - Fluminense FC (BRA)

Gleiker Mendoza - FC Kgybas (UCR)

Jhon Murillo - América de Cali (COL)

Matías Lacava - Ulsan HD (JPN)

Salomón Rondón - Real Oviedo (ESP)

Kevin Kelsy - Portland Timbers (USA)

Josef Martínez - SJ Earthquakes (USA)

fpcColombiaArqueroSelección ColombiaEliminatorias SudamericanasconvocatoriaMundial 2026ConmebolFIFA

