Luis Díaz contradice a James Rodríguez: no están de acuerdo y el guajiro se pronunció

Luis Díaz no se cambia por nadie y está feliz en su estreno como jugador del Bayern Múnich, un equipo que ha contado en sus filas con grandes glorias del fútbol colombiano como Adolfo ‘Tren’ Valencia o James Rodríguez.

El guajiro ya lleva dos goles con la camiseta del Bayern, cifra que ilusiona de cara a una larga temporada que apenas empieza.

En entrevista para FCF Media, Lucho habló sobre sus sensaciones de la vida en Alemania y contradijo lo que alguna vez dijo James al respecto.

“Alemania en general es espectacular. Múnich es una ciudad increíble, tiene muy bonitas cosas, se come muy bien y la gente, a pesar de que uno tenía otros conocimientos, es amorosa, respetable y son muy aficionados al fútbol”, declaró.

Al margen de que lleva pocos días en territorio alemán, Lucho siente que es su lugar en el mundo. “Me siento muy cómodo en el club, en la ciudad, a la familia también le encanta y qué más que eso”, completó.

Luis Díaz celebrando su primer gol en la Bundesliga contra Leipzig | Foto: Getty Images

Luis Díaz estaba acostumbrado a tener toda la atención de la hinchada en Liverpool, algo que con el Bayern Múnich no ha cambiado.

“Donde voy hay una bandera colombiana, estaba en Liverpool y era lo mismo. Acá en el Bayern lo manifiestan de buena manera. Ver una bandera ahí me llena de orgullo, eso te motiva y sabes que estás representando a tu país”, agregó.

Su primer gol se gritó a rabiar en las tribunas del Allianz Arena. “La gente está muy feliz con mi llegada, me lo han hecho saber desde el principio. Me han dado su cariño, su amor, entonces es importante para cuando llegas a un nuevo país te acomodes cada vez más rápido”, sentenció.

“Es bueno llegar de esa manera, llegar aportando con lo que sé hacer, que es ayudar con goles, asistencias, ganar títulos y se trabaja siempre para eso. Ojalá sigamos construyendo cosas con el club”, agregó.

Lucho tiene claros sus planes en la Bundesliga. “Yo estoy cada vez más cómodo y seguiré trabajando de esa misma manera para conseguir grandes cosas aquí en el club”, insistió.

James Rodríguez y la razón de su salida del Bayern Múnich

Las palabras de Luis Díaz no coinciden con lo que opinaba James Rodríguez sobre la ciudad de Múnich y, especialmente, sobre el cariño de la gente durante su paso entre 2017 y 2019.

“Los alemanes son gente muy fría”, dijo en entrevista con Daniel Habif. ”Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las nueve al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: ¿Qué estoy haciendo aquí con este frío?”, dijo tras regresar al Real Madrid.

El trato de los alemanes también le disgustó, algo que Lucho resalta de sus primeros días en el conjunto bávaro. “El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas. Uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y ‘chao’, cada uno con su vida”, decía el ‘10′.