Luis Díaz tuvo varias opciones claras para haber aumentado su cuota goleadora en el Bayern Múnich. El colombiano falló en la definición y recibió críticas en un partido sencillo que por poco se les complica.

Wehen Wiesbaden, equipo de la tercera división alemana, logró el empate en el segundo tiempo y puso contra las cuerdas al poderoso Bayern.

Afortunadamente para el conjunto bávaro, Harry Kane salvó la papeleta con un gol agónico que evitó decidirlo todo en la lotería de los penales.

El técnico Vincent Kompany admitió que sufrieron los minutos finales y cuestionó las ocasiones claras que se desperdiciaron cuando tenían la ventaja en el marcador.

El análisis de Kompany

“Fue un partido de copa, se notaba todo. En cuanto al rendimiento, no estuvo mal. Felicitaciones al Wehen Wiesbaden por la lucha, lucharon sin descanso; pueden estar orgullosos", indicó el entrenador en rueda de prensa.

Sobre el inesperado empate, recalcó: “Al final, siempre tuve la sensación de que alguna de nuestras oportunidades entraría. Lo que hizo su portero hoy fue extraordinario. Luego aprovecharon sus ocasiones”.

A pesar de obtener la clasificación, hay cosas para corregir en la línea ofensiva. Kane se reportó en las redes con doblete, Michael Olise también marcó y Luis Díaz podría haberlo hecho, pero no estuvo fino de cara a la portería rival.

“Una ventaja de 2-0 nunca es suficiente; siempre hay que intentar ir por el tercer gol. Pero mantuvimos la calma y seguimos creando muchas ocasiones. No fue una actuación perfecta, pero pasamos, y eso es lo más importante”, sentenció.

Luis Díaz en su debut de Copa de Alemania con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

La sensación de los jugadores

En el plantel de jugadores también hubo la sensación de que el partido se les volvió un problema por no convertir las opciones claras que tuvieron.

“Es un partido de copa, y lo importante en la copa es avanzar a la siguiente ronda. Claro que hubiéramos querido una victoria más cómoda. Creo que tuvimos muchas ocasiones que no pudimos aprovechar. La Pokal tiene su encanto y los partidos nunca son fáciles”, declaró el capitán Joshua Kimmich.

El volante alemán considera que “nos complicamos la vida con las ocasiones que fallamos” y luego tocó apretar el acelerador. “Mantuvimos la calma incluso después del empate. Si lo comparo con el partido que perdimos contra el Saarbrücken, por ejemplo, donde perdimos la cabeza y nos esforzamos al máximo para marcar, hoy también queríamos marcar, pero mantuvimos la calma. Esa fue la diferencia”.

Kane resultó siendo el héroe de la noche, aunque también falló un penal. “Fue un partido loco, como suele ocurrir en la copa. Teníamos el control total; en la primera parte, deberíamos haber ido dos o tres goles arriba. Tuvimos algunas grandes ocasiones en la segunda parte para decidir el partido. Ellos siguieron adelante y sabían que podían revertir el ritmo con un gol”, analizó el inglés.