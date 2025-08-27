Suscribirse

Prensa alemana raja a Luis Díaz: flojo partido con Bayern Múnich en Copa lo condena

Al delantero le sacaron a relucir las “siete grandes oportunidades” que desperdició ante el modesto Wehen Wiesbaden.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

27 de agosto de 2025, 11:47 p. m.
Luis Díaz en su debut de Copa de Alemania con Bayern Múnich
Luis Díaz en su debut de Copa de Alemania con Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Para Luis Díaz llegó el partido malo desde su arribo al Bayern Múnich de Alemania.

Fue este miércoles, 27 de agosto, ante el modesto Wehen Wiesbaden, quien puso a penar a los rojos por el resultado final.

Para fortuna de los de Múnich, en el último suspiro apareció el goleador, Harry Kane, quien destrabó el empate a dos y puso el 2-3 final.

A pesar del triunfo copero para Bayern, Lucho no tuvo el rendimiento esperado; si bien fue constante al ataque, se le vio fallar una gran cantidad de veces ante el arco rival.

Prensa alemana no perdona a Díaz

En medios de la ciudad de donde ahora milita el guajiro, le calificaron por primera vez por debajo de los 7.0 puntos.

Merkur en su opinión sobre el desempeño del cafetero, escribió: “Pudo haber adelantado al Bayern a los once segundos, pero Stritzel lo detuvo”.

“Tras dos goles, fue el primer disparo con la camiseta del FCB que no encontró portería. El portero también lo detuvo después (minutos 20 y 26)”, agregaron a las críticas.

Luis Díaz disputa un balón aéreo ante Wehen Wiesbaden con Bayern Múnich
Luis Díaz disputa un balón aéreo ante Wehen Wiesbaden con Bayern Múnich | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Aunque le resaltaron una acción, esto no les fue suficiente para salvarlo de “su chilena en el minuto 37 fue espectacular. Nota: 5″.

Bild, uno de los portales de más repercusión en suelo germano, le sacó en cara los múltiples errores que tuvo: “El recién llegado Luis Díaz (28) desperdició siete grandes oportunidades”.

Contexto: Bayern Múnich hizo oficial inesperada decisión con Luis Díaz: el anuncio no tiene reversa

Análisis del Bayern Múnich

A la interna del cuadro alemán mucho análisis se hizo del juego que parecía controlado, pero que fue más complicado de lo esperado para terminar ganándolo.

Joshua Kimmich, uno de los referentes del plantel rescató que: “al final, lo importante es ganar”.

“Podríamos haberlo tenido mucho más fácil. Si vamos ganando 2-0, no podemos permitirnos volver a temblar”, reprochó ante el empate del resultado.

Zurich, Switzerland - August 12: head coach Vincent Kompany of Bayern Muenchen looks on during the pre-season friendly match between Grasshopper Club Zürich and FC Bayern München at Stadion Letzigrund on August 12, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Por su parte, el entrenador, Vincent Kompany, lo que hizo en sus declaraciones fue resaltar el trabajo del modesto equipo rival.

“Lo que hacen muy bien es el contraataque. Lo hacen a un alto nivel”, dijo tras el trabajo en su contra del Wehen Wiesbaden.

Aunque en un primer momento exaltó su labor, también se hizo cargo de que su obligación es la de dominar en este tipo de juegos.

“Uno o dos toques, luego carreras profundas y remates. No son un equipo inofensivo. Pero, por supuesto, somos los favoritos”, apuntó.

Para cerrar, el belga hizo un pedido no directo, pero sí entre líneas a sus dirigidos sobre la importancia de la “motivación”.

“Debe estar siempre presente, no solo en los partidos importantes, sino también contra equipos de categorías inferiores. Es la única manera de no cometer errores”, decretó.

Contexto: Luis Díaz contradice a James Rodríguez: no están de acuerdo y el guajiro se pronunció

De cara a mejorar el nivel mostrado a mitad de semana, el próximo sábado Bayern reaparecerá en la Bundesliga jugando la fecha 2.

Por primera como visitante, Díaz y los suyos estará jugando un partido del torneo local, esta vez ante Augsburgo, desde las 11:30 p.m. (hora Colombia).

De este choque habrá transmisión a través de la señal de ESPN y la plataforma digital de Disney+.

