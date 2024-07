No todo son burlas: figura de Argentina felicitó a Colombia y envió emotivo mensaje a Luis Díaz

El comentario de Mac Allister calma un poco las aguas entre colombianos y argentinos, pues a lo largo de la semana se conocieron videos de la celebración en el camerino albiceleste donde se burlaban de la famosa canción de Ryan Castro y decían “se van para Colombia con el c... roto”.

A pesar de que el volante del Liverpool fue el autor del penal sobre Jhon Córdoba que no le sancionaron a la Tricolor, los seguidores de Luis Díaz respondieron positivamente con más de 16 mil likes a su mensaje.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre la final Colombia vs. Argentina?

Luis Díaz se mostró muy afectado y entre lágrimas cuando el pitazo final derrumbó la ilusión de toda Colombia. En su publicación a través de Instagram lamentó que el sueño de darle un título al país no se pudiera cumplir, pero mostró su confianza en el buen trabajo que se viene haciendo desde la llegada de Lorenzo.

“Queridos colombianos, me tomé unos días para procesar el dolor de perder esta final. Hoy quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la Copa América desde cada rincón del país, los banderazos en nuestros hoteles, sus mensajes en redes, el llenar los estadios, todo fue increíble”, señaló.

Díaz fue una de las figuras del certamen junto a James Rodríguez, aunque en el duelo decisivo no tuvo el brillo esperado por la férrea marca que le dispuso la defensa de Argentina. “Lastimosamente, no pudimos darnos la alegría de ser campeones, pero les aseguro que este grupo no se va a cansar de intentarlo y que volveremos a ilusionarnos”, añadió.