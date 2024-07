Jhon Córdoba se sinceró y confesó si era penalti la polémica jugada ante Argentina en la final de la Copa América

| Foto: Getty Images via AFP

Fue una de las figuras de la selección. | Foto: Getty Images via AFP

James Rodríguez no se guardó nada y mandó mensaje a Néstor Lorenzo por la pérdida de la Copa América

El deportista de la albiceleste intentó parar el esférico, pero se le anticipó el goleador y terminó tocando el balón de primero, por lo que el centrocampista del Liverpool lo impactó en el pie y los dos cayeron al suelo. En un principio, los futbolistas argentinos pidieron la segunda amarilla para el número 24, petición a la que el árbitro no accedió, el partido se detuvo mientras que el VAR revisaba la jugada, pero finalmente no se decretó nada y Raphael Claus siguió con normalidad.

¿Fue penalti?

“La verdad contento por como me están recibiendo, el amor que me ha mostrado el pueblo chocoano y colombiano, eso me motiva a seguir trabajando”, manifestó.