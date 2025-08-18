Luis Díaz acabó con el debate: dijo cuál es el mejor gol de toda su carrera

Luis Díaz es para muchos el mejor jugador colombiano de la actualidad. No solo ganó la Premier League con el Liverpool, sino que es el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

En una entrevista con el youtuber ‘Rubigol’, Lucho respondió algunas preguntas sobre su carrera y contó detalles de lo que ha sido la explosión como jugador de élite.

Además, se atrevió a decir cual ha sido el mejor gol de toda su carrera y curiosamente fue una maniobra que hace poco intentó en un entrenamiento abierto al público en la sede deportiva del Bayern.

Entre los 124 goles que ha marcado, eligió uno en específico que anotó con la Selección Colombia en la Copa América 2021.

“El favorito para mi es el de Brasil. Era la Copa América, nos fue súper bien, salí goleador de esa copa junto a Lionel Messi. En la premiación dieron un premio para mí y uno para él”, respondió.

Luis Díaz se refiere al golazo de tijera que le marcó a Brasil en la fase de grupos de la Copa América 2021.

Ese día, Juan Guillermo Cuadrado tiró un centro pasado al segundo palo y Lucho se inventó un remate acrobático para mandarla a guardar.

Aquel tanto no solo fue especial para la Selección Colombia, sino que la Fifa lo incluyó entre los nominados al Premio Puskás a mejor gol del año.

Desafortunadamente, los jueces dieron como ganador al argentino Erik Lamela y el guajiro se quedó con las ganas de sumar otro galardón a su palmarés.

Lucho admitió que dicho tanto ha sido el mejor de toda su carrera, aunque lo puso muy cerca del que le marcó a Argentina, en la doble fecha de junio, eludiendo rivales desde la media cancha.

La diferencia está en que fue por Copa América y ante el equipo que terminaría siendo subcampeón de aquella edición.

¿Y el que más le gritaron?

Lo cierto es que Díaz se ha acostumbrado a marcarle goles a Brasil. Después de ese golazo de tijera, les marcó tres goles por eliminatorias sudamericanas tanto en el Metropolitano como en condición de visitante.

Lucho fue el actor principal de la primera victoria de la Selección Colombia contra los brasileños en la historia del clasificatorio mundialista de la Conmebol.

El combinado nacional nunca había podido vencer a Brasil por eliminatorias, hasta ese inolvidable 16 de noviembre de 2023.

Luis Díaz celebrando uno de los goles que le encajó a la Selección de Brasil. | Foto: Getty Images

Lucho califica el segundo gol de esa noche como el que más duro ha escuchado gritar en las tribunas. “No era fácil, el momento... Sentí que el estadio se caía, en el 2-1 la gente se volvió loca”, sentenció.

“Yo lo miro cuando me sale alguna que otra cosa. Uno comienza a recordar y dice: uff esto va a quedar para la historia. Nunca le habíamos ganado a Brasil en Barranquilla, entonces fue brutal”, dijo. “En ese de Brasil sentí que la gente gritó bastante”.