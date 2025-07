A pesar del sabor amargo por no traerse los tres puntos de Argentina, la Selección mostró una mejor cara y quedó a tiro de la clasificación al Mundial de 2026.

Lionel Messi saludando a Luis Díaz previo al partido de Argentina vs. Colombia en el Monumental | Foto: Getty Images

Pero ese momento fue tan especial para el guajiro que no pudo aguantar más y reveló el contenido de aquella conversación que sostuvieron en pleno césped del Monumental.

“Siempre lo había saludado y ya está, pero esta vez tuve la oportunidad de hablar con él. Me dijo cosas muy buenas, que estaba haciendo las cosas muy bien, que siguiera así, que me felicitaba... Fue algo muy especial”, contó durante un evento comercial.

“Personalmente motivado. Saber que podré jugar mi primer Mundial, confiando que lo vamos a lograr. No todos tienen la posibilidad de jugar el Mundial y daré el 100 % para representar a la selección de la mejor manera. Cuando me pongo esta camiseta me transformo”, dijo en charla con Pelicanger, youtuber colombiano.