Lorelei Tarón rompió en llanto por bienvenida de Falcao a Millonarios; destapó que mudanza va “re bien”

El futbolista no solamente se destaca por su habilidad dentro de la cancha, sino por llevar una relación en pareja muy estable junto a la cantante argentina Lorelei Tarón, quien es la madre de sus cinco hijos.

Presentación de Falcao en Millonarios

View this post on Instagram

“Muy felices. La verdad que me hizo llorar”, dijo Lorelei, para luego agregar que el encuentro en la cancha la había dejado anonadada: “Yo no me lo esperaba, la verdad que no”.