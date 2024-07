Fifa toma cartas en el asunto contra Argentina, que está en el ojo del huracán, por acto antideportivo en final ante Colombia

James Rodríguez no se guardó nada y mandó mensaje a Néstor Lorenzo por la pérdida de la Copa América

Ante el escándalo, el centrocampista argentino publicó un mensaje en su cuenta de Instagram disculpándose “sinceramente” por el video compartido durante las celebraciones de la Albiceleste. Admitió que “la canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”. Fernández aseguró estar “contra la discriminación en todas sus formas ” y se disculpó por haberse dejado llevar por la euforia de las celebraciones de la Copa América. Afirmó que ese video, ese momento y esas palabras no reflejan sus convicciones ni su carácter.

Desde Francia, donde está preparando los Juegos de París-2024 como seleccionador del equipo nacional olímpico, Javier Mascherano defendió a sus compatriotas en general y a Enzo Fernández en particular. “Conozco a Enzo, es un gran chico y no tiene ningún tipo de problema con eso. Muchas veces, dentro de una celebración, se puede tomar una parte de un vídeo y sacarla de contexto”, dijo el exjugador de Liverpool y Barcelona. Mascherano concluyó: “Los argentinos, si hay algo que no somos, es racistas, ni mucho menos”.