Revelan lesión en el Bayern Múnich de Luis Díaz: “Sufrió una rotura fibrilar en los aductores”

Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz, hizo un anuncio a través de su plataforma digital. Comunicó que el portero Jonas Urbig, habitual suplente, se lesionó.

Este jugador presentó una rotura fibrilar en los aductores durante un entrenamiento del gigante alemán, que es el principal favorito a ganar la Bundesliga.

El equipo dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany no estableció el tiempo de baja que estará este jugador. Por el momento, se empezará con la recuperación del mismo.

“Jonas Urbig causará baja por el momento con el FC Bayern. El portero sufrió una rotura fibrilar en los aductores durante un entrenamiento del campeón récord alemán. Así lo ha determinado un examen realizado por el departamento médico del FC Bayern”, informó la institución.

Jonas Urbig erleidet Muskelfaserriss. ℹ️



Gute Besserung! Hoffentlich bist du schnell wieder dabei, Jonas! 🍀



Entre otras noticias del equipo se destaca que delantero inglés Harry Kane quedó en la casilla número 13 del Balón de Oro 2025. El ganador fue el francés Ousmane Dembélé.

“Una vez más, los jugadores y jugadoras del FC Bayern se encuentran entre los mejores en su campo. En la ceremonia de entrega del Balón de Oro celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, Harry Kane y Michael Olise obtuvieron unos excelentes puestos 13 y 30, respectivamente. El codiciado premio al mejor futbolista del año lo ganó Ousmane Dembélé (Paris St. Germain), por delante de Lamine Yamal (FC Barcelona) y Vitinha (Paris St. Germain)”, reseñó el club.

Luis Díaz con Bayern Múnich. | Foto: AP

Dos jugadores del Bayern Múnich Femenino, cabe mencionar, quedaron entre la lista de 30. Cabe mencionar que la ganadora, por tercer año consecutivo, fue la española Aitana Bonmati.

“El Balón de Oro femenino 2025 a la mejor futbolista lo ganó por tercera vez consecutiva Aitana Bonmati (FC Barcelona), por delante de Mariona Caldentey y Alessia Russo (ambas del Arsenal FC). Klara Bühl y Pernille Harder, del FC Bayern, bicampeón alemán, también estaban entre las nominadas y finalmente quedaron en los puestos 19 y 20″, escribió Bayern.

Muchos hinchas del conjunto bávaro esperan que en la gala del Balón de Oro del año siguiente muchos más jugadores del plantel aparezcan en posiciones privilegiadas.