A Luis Díaz le pegaron en partido del Bayern Múnich y se desquitó: jugada completa quedó en video

En el Hoffenheim vs. Bayern Múnich, por la cuarta jornada de la Bundesliga, al colombiano Luis Díaz le dieron un fuerte impacto. Coufal, uno de sus adversarios, por intentar quitarle la pelota, lo golpeó fuerte en su pierna izquierda.

Tras esto, Lucho no se quedó con la espina y en un intento de ataque del mismo rival, lo tumbó y el juez central pitó la falta. El cafetero, como era de esperarse, protestó la decisión.

Luis Díaz fue titular este sábado, 20 de septiembre, y aunque su equipo ganó por un marcador amplio, no pudo marcar. El guajiro tiene que mejorar su puntería para seguir marcando.

Así fue el duelo

Menos de 72 horas después de haber despachado al Chelsea con un 3-1 en el Allianz Arena, en el estreno de su campaña europea en Champions, Kompany rotó a la mitad de su once de inicio, con Josip Stanisic lesionado y ausente hasta el parón internacional de octubre, y con Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Michael Olise y Serge Gnabry viendo el inicio desde el banco.

Bajo un sol radiante este sábado en la ciudad de Sinsheim, los capitaneados por Manuel Neuer se encomendaron una vez más al goleador que pocas veces falla, que volvió a llevarse el balón firmado a casa.

Con ocho goles en cuatro partidos, es el máximo goleador de la Bundesliga. Los dos últimos goles este sábado del capitán y máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra fueron de penal, mientras que el Hoffenheim redujo la diferencia Vladimir Coufal (82).

Serge Gnabry puso el broche en el tiempo añadido en la última acción del partido (90+9). Kane había abierto el marcador antes de la pausa, al rematar de volea un córner puesto al primer palo por Lennart Karl.

Poco después de regresar de vestuarios, el delantero convirtió su primer penal, provocado por Sacha Boey (48). Y en el último cuarto de hora, Michael Olise, que había entrado minutos antes, provocó un nuevo penal que Kane se encargó de subir al marcador.

Kane ha marcado los 17 penales que ha lanzado en la Bundesliga. “No es fácil, me preparo mucho, práctico mucho”, contó el ex del Tottenham. Máximo realizador de la Bundesliga en sus dos primeras temporadas, Kane suma 13 goles en siete partidos entre todas las competiciones en esta nueva temporada, y se acerca a la centena de goles (98 en 103 partidos) con los colores bávaros, que viste desde mediados de agosto de 2023.

𝐓𝐡𝐫𝐞𝐞 smiles for 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 Harry Edward Kane 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬 😁⚽ pic.twitter.com/NRYtUebQPd — FC Bayern München (@FCBayern) September 20, 2025

Los hombres de Kompany dispondrán de seis días para preparar el próximo partido liguero, contra Werder Bremen (viernes) en el Allianz Arena, antes de viajar a Chipre para enfrentarse al modesto Paphos.