Nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich: hubo confusión, pero el video resolvió dudas

Luis Díaz sumó otro gol para su cuenta personal en el Bayern Múnich. Sobre los 22 minutos de partido, el colombiano se metió en el área y desvió un taconazo de Jonathan Tah para marcar el primero de la noche contra Werder Bremen.

Las cámaras de la transmisión oficial se fueron con la celebración de Tah, pero la repetición dejó en evidencia que el último toque fue en la rodilla de Lucho.

En pantalla le adjudicaron el tanto al defensor alemán y así quedó en el marcador, hasta que la página oficial de la Bundesliga corrigió oportunamente.

El guajiro suma cuatro goles en cinco partidos de Bundesliga, una cifra que permite soñar con mejorar su producción ofensiva en relación a lo hecho la temporada pasada en el Liverpool.

¡METIÓ LA RODILLA! Olise tiró el centro, Tah definió de taco y Luis Díaz la desvió para el 1-0 de Bayern Munich vs. Werder Bremen por la #Bundesliga.



Bayern ya estaba haciendo méritos para ponerse adelante en el marcador, sin embargo, el arquero Karl Jakob Hein se hizo gigante para evitar dos ocasiones de Harry Kane.

Hein estaba siendo la figura del partido hasta que apareció Lucho Díaz para vulnerar sus resistencia. El colombiano solo necesitó de un leve toque con la rodilla para descolocarlo y celebrar otra vez en el Allianz Arena.

Cabe recordar que el guajiro venía de quedar en blanco pese a la goleada sobre Hoffenheim en la fecha pasada. Su último gol había sido contra Hamburgo el 13 de septiembre, es decir, llevaba casi dos semanas sin convertir.

De esta manera, Luis Díaz se sacude de la pequeña sequía y llega con aire en la camiseta para la segunda fecha de la Champions League. El próximo martes enfrentarán a Pafos FC, en condición de visitante, en el Alphamega Stadium de Limassol (Chipre).

Luis Díaz eludiendo rivales en el partido de Bayern Múnich vs. Werder Bremen.

Respuesta a los elogios

Bayern Múnich está sobrado en este arranque de la Bundesliga. El conjunto bávaro ha pasado por encima de todos sus rivales y se confirma como el máximo favorito al título.

Luis Díaz ha sido una cuota de aire fresco para el tridente ofensivo, acompañado por un Harry Kane efectivo y un Michael Olise que despierta temor en las defensas rivales.

A pesar que la mayoría de elogios se los lleva Kane, el técnico Vincent Kompany también ha dado buenas referencias de Lucho en lo que va de temporada.

“Luis ya era una pieza clave en uno de los equipos más intensos de Europa, jugando para el Liverpool, y fue clave en ello”, declaró el estratega belga en la previa a este compromiso.

Kompany tiene claro lo que aporta Luis Díaz cuando está dentro del campo. “Al llegar con nosotros, nos ha aportado su personalidad y energía en el campo. Ha tenido muchas oportunidades desde que llegó y ha generado muchas oportunidades para sus compañeros. Encaja a la perfección con lo que intentamos contar como historia en el campo”, indicó a los medios oficiales de la liga alemana.