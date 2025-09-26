Suscribirse

Nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich: hubo confusión, pero el video resolvió dudas

Las cámaras se fueron con el defensor central Jonathan Tah, sin embargo, Lucho la alcanzó a tocar en el camino.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 7:05 p. m.
Luis Díaz (Bayern Munich) scores and celebrates his teams first goal during the 1.Bundesliga match between FC Bayern München and Werder Bremen at Allianz arena, Munich, Germany on September 26, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Momento exacto en el que Luis Díaz confirma su gol ante Werder Bremen. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Luis Díaz sumó otro gol para su cuenta personal en el Bayern Múnich. Sobre los 22 minutos de partido, el colombiano se metió en el área y desvió un taconazo de Jonathan Tah para marcar el primero de la noche contra Werder Bremen.

Las cámaras de la transmisión oficial se fueron con la celebración de Tah, pero la repetición dejó en evidencia que el último toque fue en la rodilla de Lucho.

En pantalla le adjudicaron el tanto al defensor alemán y así quedó en el marcador, hasta que la página oficial de la Bundesliga corrigió oportunamente.

El guajiro suma cuatro goles en cinco partidos de Bundesliga, una cifra que permite soñar con mejorar su producción ofensiva en relación a lo hecho la temporada pasada en el Liverpool.

Bayern ya estaba haciendo méritos para ponerse adelante en el marcador, sin embargo, el arquero Karl Jakob Hein se hizo gigante para evitar dos ocasiones de Harry Kane.

Hein estaba siendo la figura del partido hasta que apareció Lucho Díaz para vulnerar sus resistencia. El colombiano solo necesitó de un leve toque con la rodilla para descolocarlo y celebrar otra vez en el Allianz Arena.

Contexto: Se acabó la paz en el Bayern Múnich de Luis Díaz: la hinchada estalló y lanzó dura protesta

Cabe recordar que el guajiro venía de quedar en blanco pese a la goleada sobre Hoffenheim en la fecha pasada. Su último gol había sido contra Hamburgo el 13 de septiembre, es decir, llevaba casi dos semanas sin convertir.

De esta manera, Luis Díaz se sacude de la pequeña sequía y llega con aire en la camiseta para la segunda fecha de la Champions League. El próximo martes enfrentarán a Pafos FC, en condición de visitante, en el Alphamega Stadium de Limassol (Chipre).

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 26: Luis Diaz of Bayern Munich is challenged by Cameron Puertas of Werder Bremen during the Bundesliga match between FC Bayern München and SV Werder Bremen at Allianz Arena on September 26, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)
Luis Díaz eludiendo rivales en el partido de Bayern Múnich vs. Werder Bremen. | Foto: Getty Images

Respuesta a los elogios

Bayern Múnich está sobrado en este arranque de la Bundesliga. El conjunto bávaro ha pasado por encima de todos sus rivales y se confirma como el máximo favorito al título.

Luis Díaz ha sido una cuota de aire fresco para el tridente ofensivo, acompañado por un Harry Kane efectivo y un Michael Olise que despierta temor en las defensas rivales.

A pesar que la mayoría de elogios se los lleva Kane, el técnico Vincent Kompany también ha dado buenas referencias de Lucho en lo que va de temporada.

Contexto: Alexis Mac Allister comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: reveló en qué se parecen

“Luis ya era una pieza clave en uno de los equipos más intensos de Europa, jugando para el Liverpool, y fue clave en ello”, declaró el estratega belga en la previa a este compromiso.

Kompany tiene claro lo que aporta Luis Díaz cuando está dentro del campo. “Al llegar con nosotros, nos ha aportado su personalidad y energía en el campo. Ha tenido muchas oportunidades desde que llegó y ha generado muchas oportunidades para sus compañeros. Encaja a la perfección con lo que intentamos contar como historia en el campo”, indicó a los medios oficiales de la liga alemana.

Lucho respondió con creces a esos elogios y sumó otro gol más en la Bundesliga. El año pasado anotó 13 tantos en la Premier con el Liverpool y ya tiene gran parte del camino transitado para superar esas cifras.

