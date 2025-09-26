Suscribirse

Se acabó la paz en el Bayern Múnich de Luis Díaz: la hinchada estalló y lanzó dura protesta

Se esperan manifestaciones este viernes, 26 de septiembre, en el partido frente a Werder Bremen por la fecha 5 de la Bundesliga.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 12:01 p. m.
MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 17: Luis Diaz of Bayern Muenchen reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between FC Bayern München and Chelsea FC at Football Arena Munich on September 17, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Bayern Múnich será recibido de manera hostil en su propia casa. La hinchada prepara una protesta para el partido de este viernes, 26 de septiembre, contra Werder Bremen por la fecha 5 de la Bundesliga.

La razón es la camiseta que usarán como conmemoración del Oktoberfest. Aunque esta época es una tradición histórica para los bávaros, el uniforme diseñado por adidas no gustó entre los aficionados más radicales.

La Südkurve, una de las barras principales del Bayern Múnich, emitió un comunicado oficial manifestándose en contra de traicionar los colores habituales del club.

"Queremos una camiseta rojiblanca que represente nuestra identidad: ¡Mia san Bayern! Una que sea reconocible al instante: ¡Única en rojo y blanco! Una que transmita nuestra historia, anclada en los corazones y recuerdos de generaciones enteras de aficionados“, indicaron.

Los ultras del Bayern se molestaron por los colores de la camiseta y el hecho de que el escudo fuera modificado. “Queremos una camiseta para los próximos años y décadas, como la de otros grandes clubes que se reconocen a primera vista en todo el mundo por sus camisetas. Una que refleje la filosofía de nuestro club como una constante: un club global liderado por sus socios, con el rojo brillante del FC Bayern y cuellos blancos”, completa la misiva.

Esta es la camiseta del Bayern Múnich en conmemoración del oktoberfest
Esta es la camiseta del Bayern Múnich en conmemoración del oktoberfest | Foto: FC Bayern

‘Los colores son intocables’

De acuerdo al diario BILD, los miembros de la Südkurve ya fueron informados de la protesta que se llevará a cabo contra Werder Bremen y que seguramente hará ruido en redes sociales.

Lo que piden es que la directiva respete los colores tradicionales del club, sin importar que esta camiseta solo se vaya a usar una vez en toda la temporada.

Cabe recordar que el uniforme de local si mantiene el rojo y blanco como predominantes, mientras que el de visitante cambia las líneas rojas por un tono naranja.

Bayern Múnich es uno de los equipos más fuertes que tienen contrato con adidas en el planeta y de ahí que los diseños sean exclusivos como en esta ocasión.

Desafortunadamente, la barra más radical del conjunto bávaro no está contenta con el resultado y pide que se cambie para siempre la idea de jugar con los colores en la camiseta.

“Para dar a conocer la idea de una camiseta del FC Bayern, queremos llevar a cabo otra campaña en el próximo partido en casa, basándonos en una forma de acción que ya tuvo éxito hace varios años como parte de la campaña de colores del club”, indica el lema de la manifestación.

Esta no es la primera vez que la Südkurve se manifiesta en contra de los directivos por los colores de la indumentaria. En el pasado ya sacaron una camiseta gigante en la tribuna que decía: “Los colores del club son intocables”.

Esta tensión entre las barras y la dirigencia llega justo cuando el Bayern Múnich atraviesa un momento inmejorable en lo deportivo.

En lo que va de temporada no conocen la derrota: ganaron la Supercopa de Alemania contra Stuttgart, llevan puntaje perfecto en la Bundesliga y arrancaron con victoria ante Chelsea en la Champions League.

