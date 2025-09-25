Este viernes 26 de septiembre, Bayern Múnich recibe al Werder Bremen​​ y espera seguir manteniendo el liderato de la Bundesliga. El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Marulanda Díaz sería titular.

Con cuatro goles y dos pases de gol en siete partidos entre todas las competiciones, los primeros pasos del atacante guajiro en Alemania pueden calificarse de exitosos, con el gigante bávaro ubicado en el liderato liguero con pleno de victorias, con la Supercopa alemana en sus vitrinas y un buen inicio en Champions ganando 3 goles a 1 al campeón del mundo Chelsea de Inglaterra.

Cuando el internacional cafetero cambió el Liverpool FC por el Bayern Múnich el pasado verano en Europa, ya era consciente de que tendría como socio a uno de los mejores delanteros del mundo, el inglés Harry Kane.

Pero, para beneficio de un Bayern Múnich que mantiene un inicio de temporada inmaculado, los números del ex del Tottenham eclipsan a cualquier otra figura destacada.

🥨 𝑾𝒊𝒆𝒔𝒏 𝑯𝒆𝒊𝒎𝒔𝒑𝒊𝒆𝒍 🏟️



Am Freitagabend geht es dahoam gegen Werder Bremen um die nächsten 3⃣ Punkte 💪



Wir freuen uns auf euch im Stadion! ❤️🤍#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/MguVMwbKK9 — FC Bayern München (@FCBayern) September 21, 2025

El delantero inglés de 32 años suma 98 goles en 103 partidos con el Bayern Múnich, al que llegó en el verano europeo de 2023. Cerró sus dos primeras campañas en Alemania liderando la tabla de goleadores, y este curso suma ya 13 goles en siete partidos entre todas las competiciones (8 goles en 4 partidos de la Bundesliga), lo cual es una completa locura.

De alcanzar este viernes su gol número 100, Harry Kane sería el jugador que menos partidos necesitó para llegar a las tres cifras de goles con un mismo club en las grandes ligas europeas.

Unos números que por fuerza relegan al resto del plantel a un rol de secundarios. Pero Luis Díaz tendrá ocasión este viernes de seguir confirmándose como el mejor aliado de Kane en un clásico de la Bundesliga. Será el partido número 117 en el campeonato alemán entre ambos equipos.

El Bayern Múnich solo ha perdido uno de sus 31 últimos enfrentamientos ante el Werder Bremen en la Bundesliga, en enero de 2024. Solo dos puntos por detrás del Bayern, el Borussia Dortmund buscará el sábado una cuarta victoria seguida en liga en Maguncia (13º).

Harry Kane celebrando un gol junto a Luis Díaz en la Bundesliga | Foto: AP

Bayern Múnich se sigue perfilando para ser el campeón de la presente edición de la Bundesliga y aunque no es el único favorito ganar la Liga de Campeones de Europa, sí está llamado a llegar a instancias finales.

Canal y hora para ver el Bayern Múnich vs. Werder Bremen​​

El duelo empezará a la 1:30 p.m., hora colombiana.

Se podrá ver en vivo por medio de Disney+.