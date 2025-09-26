Luis Díaz festejó con Bayern Múnich en goleada por Bundelisga: Kane logró vistosa marca

Siguen siendo perfectos los días para Luis Díaz en Bayern Múnich, de Alemania, luego de que este viernes, 26 de septiembre, el conjunto capitalino salió fácilmente del Werder Bremen, al cual le ganaron por 4-0 en el estadio, Allianz Arena.

Un juego de trámite que benefició a los rojos de principio a fin. Luis Díaz (22′), Harry Kane (45′ y 65′) Y Konrad Laimer (87′) fueron los anotadores de los goles.

Momento exacto en el que Luis Díaz confirma su gol ante Werder Bremen | Foto: NurPhoto via Getty Images

Para el colombiano la suerte lo acompañó al desconfiar de un balón que ya había sido impactado por su compañero, Jonathan Tah.

Después apareció en el tablero el goleador histórico del Bayern. Kane con su doblete superó ya la barrera de los 100 goles con dicha camiseta.

Dicho hito se convirtió en noticia mundial, pues necesitó menos goles que bestias anotadores como Gerd Müller y Robert Lewandowski.

Al cierre del encuentro, el austríaco, Konrad Laimer fue quien puso la ‘frutilla al postre’ para una nueva faena de los de Múnich.

Esa goleada abultada de los alemanes les permite mantener puntaje perfecto en un campeonato que ya va por la fecha 5.

15 de 15 son los puntos sumados por parte de los dirigidos por el belga, Vincent Kompany.

Después de haber sorteado el reto de la semana, ahora sigue el maratónico calendario con la vuelta a la participación en Champions League.

El próximo martes, 30 de septiembre, será la primera salida del Bayern en el torneo más importante de clubes del mundo.

Irá a Chipre para medirse al club de segunda división, Pafos FC, desde las 2:00 p.m. (hora Colombia).

Rivales del Bayern Múnich (cuarto renglón) en Champions League. | Foto: Captura transmisión oficial UEFA

Por las marcadas diferencias de nivel que hay entre uno y otro, lo que se anticipa es una nueva victoria sin problemas de los bávaros.

Una vez salgan de dicho rival, la Bundesliga les espera nuevamente para cruzarse también como visitantes al Eintracht Frankfurt (4 de octubre).

Con el paso de las semanas Bayern verá más de cerca el primer gran partido de la campaña en Alemania.

Si bien ya ganó el título de Supercopa, para mediados de octubre próximo estará midiéndose al segundo en la tabla de posiciones, Borussia Dortmund.

Ese clásico que paraliza el rentado local se jugará el 18 del mes entrante, con la localía a favor de los de Díaz.

Luis Díaz, gol y a descansar en el 84′

Lucho tiene asegurado su puesto en la disciplina del Bayern Múnich.

No ha necesitado casi que tiempo de adaptación para demostrar que el fútbol alemán está a su medida.

Después del paso por Liverpool se creía que le iba a costar más, pero no. Ante Bremen volvió a ser titular y salió como figura al minuto 84.

Luis Díaz eludiendo rivales en el partido de Bayern Múnich vs. Werder Bremen | Foto: Getty Images

Según las estadísticas, el partido del guajiro se califica en 7.8. Hizo un total de tres remates, dos pases claves y la misma cantidad de grandes chances.

Un total de 58 veces tocó el balón, teniendo un 85% de precisión en pases completados, así como el 50% de sus regates ejecutados.