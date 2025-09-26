Decisión con Luis Díaz en Bayern se volvió costumbre: hay confirmación desde Alemania

Luis Díaz sigue siendo inamovible para el entrenador Vincent Kompany en las nóminas titulares del Bayern Múnich.

Este viernes el guajiro saltará con el once inicialista para enfrentar al Werder Bremen, desde la 1:30 p.m. (hora Colombia).

So spui ma heit. 🥨 pic.twitter.com/MbPPfYU3Jf — FC Bayern München (@FCBayern) September 26, 2025

Dicho anuncio se produjo minutos antes del juego en suelo germano, y llena de expectativa a Colombia por ver por quinto juego consecutivo al guajiro.

Conformando un tridente temible estará el colombiano junto a los acostumbrados Michael Olise y Harry Kane. Unos metros más atrás, Serge Gnabry también aportará al ataque.

Hasta la fecha, Díaz ha cumplido con creces a los llamados de su entrenador para ser titular en el rentado local de Alemania.

En cuatro partidos su aporte ha sido alto; tres goles y dos asistencias que lo califican con un puntaje alto de 8.1.

Esta vez, y ante un rival que parece accesible al estar en el fondo de la tabla de posiciones, se espera un nuevo gran juego del cafetero.

Bayern por su parte camina tranquilo en Bundesliga, al acumular un total de 12 de 12 puntos posibles, siendo así el líder en solitario.

Borussia Dortmund es su más inmediato perseguidor tras cuatro jornadas, pero ya igualó un juego y permanece con 10 unidades.

Camiseta nueva por el Oktoberfest

Lucho al cambiar de país, también tuvo que adaptarse a nuevas costumbres de la cultura alemana. Una de ellas, el reconocido Oktoberfest.

Esta fiesta tradicional se viene cumpliendo del pasado sábado, 20 de septiembre, al domingo, 5 de octubre de 2025.

Dicha celebración es una donde la cerveza germana está presente en todos los eventos.

En conmemoración a esta fecha especial en Múnich, el club también ha sacado una camiseta especial para jugar ante Werder Bremen.

Bajo una tonalidad blanca (crema), con algunos detalles verdes y naranjas, se verá a Díaz utilizando la nueva prenda.

Es más, en la previa del juego el número 14 del colombiano fue usado para mostrar la casaca en los camerinos del Allianz Arena.