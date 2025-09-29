Desde Barcelona dan razón real por la que no ficharon a Luis Díaz: Deco acabó los rumores

Este lunes, 29 de septiembre, el director deportivo del F.C. Barcelona, Deco, contó que la razón por la que el colombiano Luis Díaz no se vistió de blaugrana fue porque Liverpool “se puso duro” con no querer venderlo.

“Con Díaz el Liverpool desde el primer minuto se puso bastante duro con no querer venderlo y así es más complicado, como si nos vienen a nosotros y no queremos poner a un jugador en el mercado. Lo de Luis se acabó viendo que sería imposible”, dijo Deco en diálogo con Mundo Deportivo.

Negativa en Liverpool: la razón por la que Luis Díaz no llegó a Barcelona. | Foto: PA Images via Getty Images

Deco, además, aclaró que la prioridad del Barcelona, de cara a esta temporada 2025-2026, era no perder jugadores importantes. Esto porque la plantilla que estaba en el curso anterior lo ganó todo en España, y supo brillar en Champions League.

Ahora bien, luego de tratar de mantener a sus figuras más importantes, tanto el técnico culé, Hansi Flick, como la parte directiva, se dieron cuenta que “faltaba algo”. Ese “algo” pudo haber sido Ansu Fati, pero al darse cuenta que con él las cosas no salieron como esperaban, Luis Díaz entró como opción.

“Podía jugar de banda izquierda y de ‘9’ dando esas soluciones pero nos faltó este perfil en la plantilla. Luis Díaz encajaba en esto (...) Luis Díaz incluso puede jugar de mediapunta, detrás del delantero”, añadió el director deportivo blaugrana.

Al final, Barcelona se terminó inclinando por el fichaje de Marcus Rashford. El atacante inglés llegó para esta temporada y ya ha dado pinceladas de lo que puede hacer con la pelota en los pies, siendo peligroso de cara al arco rival y en asociación con sus compañeros.

Marcus Rashford fue quien llegó a Barcelona en vez de Luis Díaz. | Foto: Getty Images

En cuanto al desenlace de Luis Díaz, este ya es conocido: Liverpool finalmente accedió a una oferta de poco más de 70 millones de euros para ceder los derechos del delantero colombiano al Bayern Múnich.

Así las cosas, Lucho llegó a Múnich como el fichaje estrella de la temporada. Sus actuaciones en la cancha no habrían defraudado en los absoluto a la exigente afición bávara, pues, hasta ahora, el colombiano ha respondido con creces.

Entre goles y asistencias, además de ya haber sumado minutos en Champions, Luis Díaz figura como uno de los titulares casi indiscutibles para el técnico Vincent Kompany. Se espera que siga siendo así de cara al resto de la temporada, pues asoma el Mundial 2026 y el guajiro quiere brillar con la Selección Colombia.