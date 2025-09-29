Suscribirse

Deportes

Desde Barcelona dan razón real por la que no ficharon a Luis Díaz: Deco acabó los rumores

La negativa de Liverpool, y otro par de factores más, impidieron el arribo de Luis Díaz a Barcelona.

Redacción Deportes
30 de septiembre de 2025, 12:10 a. m.
Deco contó por qué no se dio la llegada de Luis Díaz a Barcelona.
Deco contó por qué no se dio la llegada de Luis Díaz a Barcelona. | Foto: Getty Images

Este lunes, 29 de septiembre, el director deportivo del F.C. Barcelona, Deco, contó que la razón por la que el colombiano Luis Díaz no se vistió de blaugrana fue porque Liverpool “se puso duro” con no querer venderlo.

“Con Díaz el Liverpool desde el primer minuto se puso bastante duro con no querer venderlo y así es más complicado, como si nos vienen a nosotros y no queremos poner a un jugador en el mercado. Lo de Luis se acabó viendo que sería imposible”, dijo Deco en diálogo con Mundo Deportivo.

Liverpool manager Arne Slot greets Luis Diaz as he is substituted off during the UEFA Champions League match at Anfield, Liverpool. Picture date: Wednesday October 2, 2024. (Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images)
Negativa en Liverpool: la razón por la que Luis Díaz no llegó a Barcelona. | Foto: PA Images via Getty Images

Deco, además, aclaró que la prioridad del Barcelona, de cara a esta temporada 2025-2026, era no perder jugadores importantes. Esto porque la plantilla que estaba en el curso anterior lo ganó todo en España, y supo brillar en Champions League.

Ahora bien, luego de tratar de mantener a sus figuras más importantes, tanto el técnico culé, Hansi Flick, como la parte directiva, se dieron cuenta que “faltaba algo”. Ese “algo” pudo haber sido Ansu Fati, pero al darse cuenta que con él las cosas no salieron como esperaban, Luis Díaz entró como opción.

“Podía jugar de banda izquierda y de ‘9’ dando esas soluciones pero nos faltó este perfil en la plantilla. Luis Díaz encajaba en esto (...) Luis Díaz incluso puede jugar de mediapunta, detrás del delantero”, añadió el director deportivo blaugrana.

Al final, Barcelona se terminó inclinando por el fichaje de Marcus Rashford. El atacante inglés llegó para esta temporada y ya ha dado pinceladas de lo que puede hacer con la pelota en los pies, siendo peligroso de cara al arco rival y en asociación con sus compañeros.

Marcus Rashford, anotó ante Newcastle su primer gol con Barcelona
Marcus Rashford fue quien llegó a Barcelona en vez de Luis Díaz. | Foto: Getty Images

En cuanto al desenlace de Luis Díaz, este ya es conocido: Liverpool finalmente accedió a una oferta de poco más de 70 millones de euros para ceder los derechos del delantero colombiano al Bayern Múnich.

Así las cosas, Lucho llegó a Múnich como el fichaje estrella de la temporada. Sus actuaciones en la cancha no habrían defraudado en los absoluto a la exigente afición bávara, pues, hasta ahora, el colombiano ha respondido con creces.

Entre goles y asistencias, además de ya haber sumado minutos en Champions, Luis Díaz figura como uno de los titulares casi indiscutibles para el técnico Vincent Kompany. Se espera que siga siendo así de cara al resto de la temporada, pues asoma el Mundial 2026 y el guajiro quiere brillar con la Selección Colombia.

Contexto: Bayern Múnich se lanza por otro fichaje de lujo: temible goleador jugaría con Luis Díaz

¿En un futuro podría llegar Luis Díaz a Barcelona? Es un misterio y lo cierro es que el colombiano está vinculado con Bayern Múnich hasta junio de 2029.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ciudadano estadounidense con supuesto historial delictivo fue deportado de Cartagena

2. Así quedó Colombia en la tabla del grupo F, en el Mundial Sub-20, tras jugar contra Arabia Saudita

3. Inteligencia artificial predice el ganador entre Dodgers y Reds: inician los comodines

4. Así lucía Vannesa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia 2025 antes de participar en el certamen nacional

5. Un gol definió el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20: así le fue ante Arabia Saudita

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazF.C. BarcelonaBayern MúnichLiverpool F.C.

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.