Mientras Luis Díaz lleva goles y asistencias en Bayern, esto ha hecho su reemplazo en Liverpool

A Liverpool le estaría saliendo más caro de lo esperado la venta de Luis Díaz al Bayern Múnich, de Alemania.

En reemplazo para la posición, el conjunto inglés decidió traer a Florian Wirtz, un alemán de 22 años, por el que pagó la astronómica cifra de 150 millones de euros.

El inicio de temporadas de Florian Wirtz y Luis Díaz.



El colombiano que era una completa realidad entre estos, se fue por una cifra de 75 millones de euros al Bayern Múnich, donde ha brillado desde el primer partido.

Y justamente esos son los contrastes que se están produciendo en el inicio de la temporada; la relación del pago alto por uno con su nivel no está siendo el esperado.

Díaz se hace extrañar en Liverpool

Luis era un jugador con oficio en Liverpool, además de aporte en la ofensiva y gol, ítem en el que mejoró en la última campaña vivida en el balompié inglés.

Su alza a la hora de estar frente al arco rival ha tenido continuidad en Bayern Múnich, a donde llegó con cuatro goles en ocho partidos oficiales con estos.

Luis Díaz se acopló de inmediato a la dinámica del Bayern Múnich. | Foto: AP

Adicionalmente, también se ha vuelto un socio para sus compañeros Harry Kane y Michael Olise, a quienes les aporta con tres asistencias, hasta el momento.

Aquello del ‘tiempo de adaptación’ no lo conoce el guajiro; a su llegada a los reds fue igual el alto nivel con el que jugó desde un primer momento.

En comparativa con el nuevo 7 elegido por Liverpool, se nota que al alemán le está costando más de lo esperado entrar a la disciplina de los ingleses.

A la hora de revisarle su desempeño en los ocho primeros partidos del año, se notan las diferencias de nivel entre uno y otro en los respectivos clubes.

Wirtz no ha logrado marcar un solo tanto, y en cuanto a asistencias tan solo le ha aportado una al conjunto al mando de Arne Slot.

Este desproporcionado rendimiento de uno a comparación del otro, ha generado que a Lucho la afición le extrañe de más.

“Parece un desastre”

Kenny Dalglish, uno de los mayores emblemas del balompié inglés y Liverpool, hizo comentarios sobre lo que viene sucediendo con Wirtz.

Del gasto tan alto que tuvo el onceno de Anfield Road, con respecto al rendimiento de sus fichajes. “Será realmente interesante cómo lo hace al respecto, porque gastó mucho dinero en ciertos jugadores” apuntó.

Florian Wirtz en el partido de Galatasaray vs. Liverpool | Foto: AP

Señalando al alemán, también consideró que “el equilibrio del equipo no está bien, y el obvio que destaca es Florian Wirtz, que simplemente no está en las carreras en absoluto”.

“Es un niño pequeño, que llega a una nueva liga, y tiene mucho tiempo para ir”, le suma creyendo que le falta madurar para verle un mejor nivel.