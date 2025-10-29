Kompany se la aplicó a Luis Díaz: decisión es oficial en Copa de Alemania y no hay revés

No hay descanso para Luis Díaz en Alemania. Así sea Copa, Bundesliga, Champions League o el torneo que sea, su entrenador decide que el colombiano sea titular siempre.

Esta vez, el belga le volvió a aplicar la decisión al guajiro, la cual se ha convertido en una constante desde que llegó a Alemania.

Frente a Colonia, el colombiano jugará desde el principio del choque que inicia desde las 2:45 p. m., con transmisión exclusiva de Disney+.

❗Mit dieser Elf geht's ins Pokalspiel gegen Köln! 🏆 pic.twitter.com/m7xRPb4LmP — FC Bayern München (@FCBayern) October 29, 2025

Sus compañeros al ataque serán los mismos de siempre: como centro atacante, Harry Kane, y como el extremo por el otro costado, Michael Olise.

Valga recordar que, de esta competencia, Díaz solo ha jugado un partido desde su arribo a dicho país. Fue ante SV Wehen Wiesbaden, en agosto pasado.

En aquella oportunidad, el rendimiento grupal de los rojos no fue el más apropiado, pero terminaron sacando adelante el partido por 2-3.

Ahora la idea es mostrar algo más de superioridad ante Colonia, un rival de la primera división que marcha octavo en la tabla de posiciones.

Ninguno es fijo en Bayern Múnich

En la previa, el entrenador al mando de Díaz Marulanda dio un mensaje que alarmó: “Nadie tiene un puesto asegurado en el equipo”, soltó.

En Colombia se esperaba que se pudiera dar la primera suplencia del guajiro, pero el técnico parece haberla jugado cambiada por la decisión final que tomó.

Vincent Kompany y Luis Díaz permanecen juntos en Bayern Múnich | Foto: Captura a X del @FCBayern y Getty Images

“No me gusta ese tipo de comunicación dentro de la plantilla, y creo que los jugadores lo entienden muy bien”, sumó a lo dicho en su momento.

“Cada jugador se gana sus minutos según su rendimiento. Tenemos un grupo grande, y es natural que alguno tenga minutos”, añadió el DT.

“¿Quién jugará contra Colonia? Ya veremos mañana. Pero se nota que valoro a todos los jugadores”, culminaba dejando todo en el limbo.

Díaz entró en votación en Alemania

Colombia tiene a Luis Díaz como su máximo exponente en las ligas de más alto nivel de Europa.

Desde su arribo a Alemania, el guajiro ha demostrado estar en un nivel óptimo, avalado por goles y asistencias en Bundesliga.

Han sido más de una las veces que el cafetero salió como figura. Dicha recurrencia como protagonista lo lleva ahora a ser nominado como el posible jugador del mes de octubre.

Según lo dado a conocer por las redes del cuadro bávaro, Lucho está inmerso en una votación que se hace con seis contrincantes más.

Jetzt euren #BundesligaPOTM im Oktober wählen 🗳️



Für die Wahl zum Bundesliga „Spieler des Monats“ sind mit Luis Díaz, Michael Olise & Joshua Kimmich gleich drei unserer Jungs nominiert 💪



Hier könnt ihr abstimmen: https://t.co/kyz97Gely4 ⬅️ pic.twitter.com/0Bpm7W3bb0 — FC Bayern München (@FCBayern) October 29, 2025

Dos de esos rivales por el premio son compañeros suyos: uno es su colega al ataque, el francés Michael Olise, y el otro es el alemán Joshua Kimmich.

Para los colombianos que deseen ayudar con un voto a Díaz, lo podrán hacer a través de un enlace que ya fue difundido.